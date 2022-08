Domenico Acerenza sale sul tetto d'Europa nella 10 km in acque libere davanti a due francesi: Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine. L'azzurro chiude la sua fatica tra le onde del mare agitato del lido di Ostia in 1:50:33.6, quasi 4 secondi di vantaggio sul primo transalpino e più di 5 sul secondo. Gregorio Paltrinieri, sale sul tetto d'Europa nella 10 km in acque libere davanti a due francesi: Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine. L'azzurro chiude la sua fatica tra le onde del mare agitato del lido di Ostia in 1:50:33.6, quasi 4 secondi di vantaggio sul primo transalpino e più di 5 sul secondo. Gregorio Paltrinieri, che aveva vinto la 5 km ed è campione mondiale sulla distanza, arriva settimo dopo aver accusato la fatica nel giro finale.

Gara difficile nell'ultimo giorno di questi Europei: rispetto al disastro della 25 km di sabato, le condizioni del mare sono migliori e si parte dal pontile in mezzo all'acqua, ma il mare è comunque mosso e si fa fatica a tenere la rotta.

Ad

Da subito parte forte l'ungherese David Betlehem, che strappa e guadagna diversi metri sugli altri, facendo gara di testa a lungo. Il magiaro, però, dopo un rifornimento sceglie una traiettoria diversa dal resto del gruppo, probabilmente in un punto in cui la corrente è più forte, e paga enormemente, finché non viene pian piano ripreso, con i due francesi che si mettono a fare l'andatura. Paltrinieri prova ad aumentare i colpi per stare al passo e tentare di andare davanti, ma non ci riesce. Nell'ultimo chilometro, si formano due coppie: gli italiani da una parte, i francesi dall'altra, ma il ritmo di Acerenza è alto e Greg accusa, staccandosi mentre le traiettorie si incrociano di nuovo.

Nuoto di fondo Caos 25 km, gara cancellata dopo 2 ore: l'Italia perde 5 medaglie 17 ORE FA

A poco più di 100 m dalle piastre, il capolavoro del nostro Mimmo: mette la freccia, accelera e passa entrambi i francesi, dando uno strappo definitivo alla coppia di rivali e lasciandoli lì, andando a tagliare il traguardo per primo. Nel frattempo Paltrinieri, ormai staccato e fuori dai giochi, si fa rimontare anche Roditi, Klemet e Razovsky.

Nel pomeriggio la staffetta mista eventuale, condizioni ambientali permettendo, con Taddeucci, Gabbrielleschi, Acerenza e Paltrinieri.

PALTRINIERI, BRONZO FANTASTICO NELLA 10 KM! RIVIVI LA SUA GARA

Nuoto di fondo Gabbrielleschi è di bronzo nella 5 km! Oro a Van Rouwendaal IERI ALLE 09:58