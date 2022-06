quarta medaglia a Budapest 2022, la seconda d'oro dopo Mimmo Acerenza, argento in una splendida e storica doppietta azzurra. Gregorio Paltrinieri l'aveva annunciato, quasi previsto. Due giorni fa, dopo essersi messo al collo l'argento nella 5 km , guardava già alla 10 km, la gara più importante, su quella distanza olimpica che l'aveva già visto conquistare il bronzo la scorsa estate a Tokyo. Per Greg arriva laa Budapest 2022, la seconda d'oro dopo quella incorniciata nei 1.500 metri . Ma la cosa più splendida, come dichiarato anche nel post-gara, è che, al suo fianco, c'è, argento in una splendida e storica doppietta azzurra.

I due grandi amici e compagni di allenamento fanno il vuoto in un finale straordinario. È Paltrinieri che, dopo aver controllato la gara in maniera sorniona, lasciando Florian Wellbrock a sfiancarsi in testa, dà la staffilata decisiva a 1.5 km dall'arrivo. Una progressione costante ma letale, impossibile da contenere per gli avversari. Il gruppetto di testa, già scremato in maniera pesante, si allunga. Soltanto Acerenza tiene il ritmo del compagno. E i due azzurri si involano sul rettilineo finale in uno sprint epico.

Ad

Wellbrock, Marc-Antoine Olivier, battuto al photofinish. Il terzo posto va a già medaglia d'oro lunedì mattina nella 5 km , caparbio nel dettare ritmo e passo sin dall'inizio, ma non altrettanto attento nella gestione delle forze e delle energie. E quel rifornimento saltato per non perdere la leadership potrebbe essergli costato molto nel finale, quando ogni scintilla è necessaria per inserirsi nella volata. Medaglia di legno per il francese, battuto al photofinish.

Mondiali Gabbrielleschi si stacca nel finale, oro nella 10 km a van Rouwendaal 4 ORE FA

Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che doppietta nella 10 km Credit Foto Getty Images

Paltrinieri: "Sentivo Mimmo dietro di me, era come essere a casa"

"Primo e secondo? È la cosa più bella che ci potesse capitare - racconta Paltrinieri nel dopo-gara parlando ai microfoni di Rai Sport -. Alla fine sentivo che Mimmo era lì, capivo che era lui, e non Wellbrock, da come mi toccava i piedi. Mi sentivo a casa. La mia strategia? Ho lasciato che Wellbrock mi trasportasse per tanto tempo, ho bevuto tantissimo facendo molti rifornimenti, per poter dare poi tutto negli ultimi 1.500 metri. Essere qui assieme sul podio è la cosa più bella. Siamo migliori amici, ci siamo allenati per dieci anni assieme, e adesso ci siamo!".

"In questi Mondiali ho conquistato quattro medaglie, due d'oro, facendo quasi bottino completo. Ero convinto di fare bene, contavo molto su queste gare per dimostrare a me stesso di essere ancora in grado di fare qualcosa. I dubbi vengono, è normale, ma poi sei qui, vedi i risultati, e cambia tutto. Dopo il quarto posto negli 800 pensavo di tornare a casa con zero medaglie, ho nuotato male, ero molto teso. Lì ho capito i miei limiti, che cosa potessi fare, e da lì ho fatto solo belle cose".

Gregorio Paltrinieri oro mondiale nella 10km Credit Foto Getty Images

Acerenza: "Sognavo questo argento, l'ho vinto grazie a Greg"

"Sono al settimo cielo - ha aggiunto Acerenza -. Ho lavorato per questo, l'ho sognato. E se sto sognando, svegliatemi. In gara ero super-tranquillo, nuotavo bene, i primi giri sono stati molto sciolti. Poi abbiamo aumentato un po' il ritmo, ma sentivo di avere ancora energia. E questa energia mi è servita nello sprint finale. Lì ce l'ho messa tutta, ma Greg stava spingendo davvero tantissimo. Per me ogni allenamento con Greg è una gara, ogni giorno ci porta a migliorare. Siamo super-amici, ci fidiamo l'uno dell'altro. Al tempo è stata una scelta condivisa e lo è ancora".

Mondiali Gabbrielleschi si stacca nel finale, oro nella 10 km a van Rouwendaal 4 ORE FA