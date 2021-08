Gregorio Paltrinieri ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: "Sono contento: è stato il massimo che potevo fare, la giusta ricompensa dopo questi due mesi. Vado via con due medaglie: non erano questi i piani, ma dopo quello che ho avuto… Oggi è stata durissima: all’inizio non mi ero accorto che erano partiti. Prima della partenza avevo pensato che questa trasferta non mi aveva soddisfatto e un modo per cambiare era andare a podio: non era assolutamente facile. Wellbrock l’ho perso ma con Rasovszky ci ho provato… vado via con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto".

Il carpigiano ha proseguito: "Tu sogni di arrivare alle Olimpiadi in ottima forma. Io non ci sono riuscito, ma posso ritenermi soddisfatto perché ho fatto quello che ho potuto e comunque sono arrivate due medaglie olimpiche. Oggi sapevo che dovevo metterci tutto me stesso. I 1500 sono stati una brutta botta, nuotare così mi ha fatto male. Oggi sapevo che sarebbe stata difficile una medaglia, ma ci ho creduto. Gli altri sono andati forte fin da subito".

Tokyo 2020 Il nuoto in acque libere a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 08/07/2021 A 09:48

Arriveranno giorni in cui la condizione sarà migliore e potrò giocarmela ancora per l’oro, sono sicuro.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 PALTRINIERI, BRONZO FANTASTICO NELLA 10 KM! RIVIVI LA SUA GARA 34 MINUTI FA