Si apre il nuoto in acque libere con la 10 km femminile e arriva subito una sopresa: non vince la favorita Sharon van Rouwendaal, ma arriva seconda alle spalle della solidissima Ana Marcela Cunha. Completa il podio Kareena Lee, mentre Rachele Bruni purtroppo è lontana, 14ª a 2'39".

Inizialmente la più combattiva è la tedesca Beck, che prova a imporre l'andatura mentre il gruppo alle sue spalle non la lascia andare via. Presto è la statunitense Twitchell che si porta avanti, saltando anche alcuni rifornimenti, ma la brasiliana Cunha non la molla e resta sempre lì nelle prime posizioni.

Quasi per tutta la gara è proprio Twitchell a dettare il ritmo, mentre il gruppo pian piano si allunga e Rachele Bruni comincia a perdere terreno, attestandosi attorno alla 14ª posizione.

A 2 km circa dalla fine, Beck si riporta davantin in lotta con Twitchell, Cunha e van Rouwendaal, che si riporta sotto dopo una gara intera a riposarsi e valutare la situazione. Ed è forse proprio questa lunga attesa, condita a qualche traiettoria azzardata, a costarle probabilmente la medaglia. Cunha, che è sempre in bjuona posizione, aumenta progressivamente i colpi, Twitchell e Beck si staccano e van Rouwendaal si attacca al treno di Lee per mantenersi in scia.

Dopo l'ultima boa, le ragazze sono tutte un po' fuori asse rispetto all'imbuto del traguardo, ma Cunha riesce a raddrizzarsi presto e mantiene così la testa, di un gruppetto di otto: le altre dietro, tra cui Bruni, si staccano nettamente.

Si arriva al traguardo ed è una lotta a tre, ma la migliore posizione vale a Cunha l'oro (1:59:30.8) con un vantaggio di 0.9 su van Rouwendaal e di 1.7 su Lee.

Bruni si conferma 14ª a 2'39" di ritardo.

