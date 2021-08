Prosegue il programma del nuoto artistico alle Olimpiadi di Tokyo; dopo il debutto di ieri nel duo esercizio libero, oggi è stato il turno dell’esercizio tecnico per le nostre rappresentanti Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le due azzurre hanno confermato il sesto posto della giornata di ieri, ma la forbice con le canadesi Claudia Holzner e Jacqueline Simoneau, titolari del quinto posto che per l’Italia sarebbe un risultato storico, è leggermente aumentato.

Cerruti e Ferro, scese in acqua per terzultime dopo una lunga attesa, si sono esibite sulle note di ‘Song from Humans and Machines’ di Michele Braga; l’esercizio è pulito e preciso, ma non viene premiato dai giudici: 91.1035 punti (27.5000 esecuzione, 27.4000 impressione artistica, 36.2035 elementi) e la somma è 182.3035, con le canadesi lontane meno di quattro decimi.

Tokyo 2020 Il nuoto sincronizzato a Tokyo 2020: qualificati, programma, calendario 29/04/2021 A 10:15

La Russia di Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina si conferma al primo posto con il punteggio totale di 195.0079, avanti alle cinesi Xuechen Huang e Sun Wenyan (191.7832) e alle ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk (188.7953). Quarto il Giappone (187.2832), lontano quasi cinque punti dall’Italia; con l’assenza della Grecia, che non ha partecipato a causa di alcuni casi Covid nella sua squadra, si qualificano all’ultimo atto l’Austria, la Francia, l’Olanda, la Bielorussia, la Spagna ed il Messico, che fa fuori gli Stati Uniti.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 Cerruti-Ferro seste nei preliminari di routine libera IERI A 13:11