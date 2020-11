Tokyo 2021: si, ma solo con il vaccino . É questa l'opinione di Federica Pellegrini in merito alle Olimpiadi che si dovranno tenere in Giappone nell'estate del 2021. "La Divina" ne ha parlato sul quotidiano 'la Repubblica' , andando dritta al punto.

"Il vaccino è l’unica speranza per le Olimpiadi. I Giochi sono troppo grandi per stare dentro una bolla e se si vogliono fare il Comitato olimpico internazionale dovrebbe fornire il vaccino a tutti gli atleti. Credo sia l’unica strada percorribile. Naturalmente se il vaccino ci sarà e verrà garantito prima alle fasce più deboli della popolazione".

La realtà di oggi è che molti atleti, proprio come la Pellegrini, non si sentono al sicuro, e con la nuova ondata di Covid-19 sono ancora dubbiosi se rispondere in maniera affermativa alle convocazioni in vista di Tokyo.