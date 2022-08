Siamo all’antivigilia degli Europei di nuoto 2022: appuntamento che si preannuncia spettacolare quello di Roma, nello splendido scenario del Foro Italico. Oggi sono state presentate le squadre italiane per l’appuntamento continentale, ovviamente guidate dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli.

Gregorio Paltrinieri,mostruoso ai Mondiali di Budapest: “Mi sento a casa qui. E’ un’emozione unica: aspettavo gli Europei di Roma 2022 da tanto tempo. C’è voglia di far bene, perchè ci verranno a vedere tante persone, i famigliari e tanti amici. Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque libere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”. Tra i più attesi ovviamente

Parla anche Cesare Butini, direttore tecnico della squadra azzurra in piscina: “Questo campionato europeo rappresenta una grande occasione per la città di Roma. Sarà utile ovviamente per verificare a che punto è il percorso, che ci porterà a Parigi 2024, che la nostra squadra ha intrapreso. Presentiamo una squadra allargata e giovane per guardare già al futuro. Sono sicuro che anche le altre discipline, come successo ai Mondiali di Budapest, sapranno dare grandi soddisfazioni”.

