Niente impresa, stavolta, per. Dopo il meraviglioso argento negli 800 stile libero l'azzurro chiude ai piedi del podio, la gara dell'oro di Rio 2016. Stavolta non bastano il cuore e il coraggio del carpigiano, che parte ancora forte per provare a sorprendere gli avversari e giocarsi le sue carte prima di un eventuale arrivo in volata. Ma stavolta gli viene concesso poco spazio. Greg resta in testa fino ai 350 metri, poilo braccano. A metà gara l'azzurro è quarto, attaccato al trenino tirato da Wellbrock. Una situazione che resta stabile per diverse vasche, con un bel gioco di nervi e muscoli tra i quattro, attesi pretendenti alle medaglie. Ai 1200 si accende la spia della riserva e Paltrinieri comincia a perdere contatto, mentre i tre avversari lanciano l'allungo decisivo. Finisce con una lunghissima volata, dove. Lo statunitense si leva di ruota i due rivali rimasti e bissa il successo degli 800, chiudendo in 14'39''45. Piazza d'onore per Romanchuk, poi Wellbrock. Gregorio è quarto (14'45''01), senza rimpianti e con la consapevolezza di aver dato tutto. Ora testa alla 10 km in acque libere, in programma il 5 agosto.