Federica Pellegrini non tradisce le attese e si qualifica per la finale dei 200 metri stile libero. Commozione e lacrime, viste le premesse (15esimo tempo su 16 in batteria) e il livello delle avversarie: é la prima donna della storia del nuoto a raggiungere cinque finali olimpiche di fila nella stessa disciplina. Un ennesimo record di una carriera straordinaria, ottenuto grazie al terzo tempo nella seconda semifinale (1'56''44), il settimo complessivo tra le otto finaliste.

Podio quasi impossibile, ma esserci è giá un onore

Katie Ledecky e Ariarne Titmus, le due grandi protagoniste dei 400, restano le favorite anche in questi 200. E Federica puó puntare al podio? Difficile, quasi impossibile, ma con una fuoriclasse del genere nulla é scontato. Haughey di Hong Kong e e la cinese Yang hanno tempi migliori e nuotano stabilmente sull'1'55'', ma Federica a volte riesce a tirare fuori imprese epiche anche nelle situazioni piú sfavorevoli. La finale é in programma domani (28 luglio) alle ore 3.41 italiane.

Pellegrini commossa nel post semifinale

"Era un obiettivo più che mai difficile - ha dichiarato la leggenda azzurra nel dopo gara - ci abbiamo provato fino alla fine e con uno staff meraviglioso in maniera ineccepibile. Era questo l'obiettivo di questa Olimpiade, non è l'obiettivo minimo. E' un anno che nuoto 1'56", non mi racconto balle, era questo era il vero obiettivo, ci sono tante atlete che vanno piú forte di me"

