La storia é stata scritta poco dopo le cinque italiane di un lunedi mattina. Il 26 luglio entra di diritto negli archivi dello sport tricolore, in una specialitá nobile come il nuoto, in una staffetta "simbolo" come quella dei 100 metri stile libero. Quattro cavalieri italiani hanno messo un sigillo che difficilmente verrá dimenticato e che, vista l'etá dei quattro protagonisti, lascia adito a dolci pensieri futuri. Una stafetta azzurra d'argento alle Olimpiadi, cosa mai riuscita prima (unico podio nella staffetta prima di oggi era il bronzo nella 4 per 200 sl ad Atene 2004). L'Italia si é arresa solo ai soliti imprendibili Stati Uniti e si è messa alle spalle anche l'Australia. La velocitá non é piú un tabú per il nuoto italiano e il livello raggiunto oggi certifica i progressi e il lavoro di un movimento che ha saputo rigenerarsi e rilanciarsi.

La cronaca dell'impresa azzurra

Alessandro Miressi (47.72) ha chiuso secondo la sua frazione dietro al re Dressel (USA), poi Thomas Ceccon (47.45) ha virato terzo dietro a Stati Uniti e Francia, infine Alessandro Zazzeri (47.31) ha ripreso la seconda posizione, poi mantenuta anche da Manuel Frigo (47.63). Medaglia d'oro agli Stati Uniti (Dressel, Pieroni, Becker e Apple), quella di bronzo invece all'Australia, venuta fuori nelle ultime due frazioni con Graham e Chalmers.

