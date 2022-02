Subito tanta Italia nel giorno successivo alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sabato 5 febbraio alcuni Azzurri si giocheranno subito le loro speranze di medaglia.

Nella notte italiana, il primo appuntamento di rilievo spetta alla terza prova della discesa uomini, con Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris in rampa di lancio dalle 4.00.

Ad

Marsaglia: "Contento della prova, ma è difficile avere ritmo"

Pechino 2022 Malagò: "Goggia partirà per Pechino il 7, servono più di 10 medaglie" 4 ORE FA

All'alba spazio anche al salto con gli sci: dalle 6.15 Giovanni Bresadola sul trampolino piccolo maschile, mentre dalle 10.45 sarà il turno di Jessica Malsiner nel femminile. Dalle 7.05 la coppia Constantini-Mosaner continuerà la sua corsa nel round robin di doppio misto curling (partiranno sfidando l'Australia, poi dalle 13.05 sarà la volta della Gran Bretagna), e dalle 7.36 al via il programma dello slittino.

Alle 08.45 grande appuntamento con lo sci di fondo nello skiathlon femminile 7,5km+7,5km. Dalle 9.30 chance di medaglia per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri donne dello speed skating. Dalle 10.00 in pista anche gli azzurri del biathlon, nella staffetta mista 4x6 km. Ci giochiamo tanto anche nella short track: i quarti di finale della staffetta mista partiranno alle 13.23, mentre l'eventuale finale alle 14.26.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di venerdì 4 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tutti gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi).

Paris: "Tanto vento in pista, è strano sciare in queste condizioni"

LOLLOBRIGIDA, BIATHLON E SHORT TRACK: LE SPERANZE DI MEDAGLIA SABATO 5 FEBBRAIO

La prima giornata olimpica assegnerà un totale di sei medaglie. Gli Azzurri lotteranno per strapparne 3. Le chance più alte di podio sono nelle mani di Francesca Lollobrigida, nel pattinaggio di velocità. Sui 3000 metri, la romana ha fatto registrare il secondo miglior tempo di quest'anno. L'olandese Irene Schouten parte come favorita, ma Francesca può giocarsela ad armi pari con un folto gruppo di concorrenti per gli ultimi due gradini del podio.

Dorothea Wierer Credit Foto Getty Images

Il team azzurro tenterà il colpaccio nella staffetta mista 4x16km del biathlon. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini e Lukas Hofer cercheranno di strappare un metallo alle più quotate Norvegia, Francia e Svezia. Serve un'impresa.

Risicate anche le speranze di medaglia per quanto riguarda la staffetta mista short track. Gli Azzurri non hanno mai strabiliato durante la stagione di Coppa del Mondo, rimanendo ben distanti dal podio. Si tratta comunque di una nuova competizione, e il team italiano potrebbe far leva sull'elemento sorpresa...

PROGRAMMA E ORARI SABATO 5 FEBBRAIO

2.05, CURLING: sessione 7 doppio misto (Australia-Norvegia, Svizzera-Svezia)

3.45, SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle donne

4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa uomini (Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris)

4.47, SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle donne

5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Finlandia, girone A donne

6.15, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento uomini NH (Giovanni Bresadola)

7.05, CURLING: sessione 8 doppio misto (Cina-USA, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Canada, Australia-Italia)

7.20, SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH (Giovanni Bresadola)

7.36, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo B (Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler)

8.45, SCI DI FONDO: skiathlon donne 7,5 + 7,5 km (Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin)

9.20, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo A

9.30, SPEED SKATING: 3000 metri donne (Francesca Lollobrigida)

9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Danimarca, girone B donne

9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svezia, girone B donne

10.00, BIATHLON: staffetta mista 4×6 km (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini, Lukas Hofer)

10.45, SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH (Jessica Malsiner)

11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini

11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne (Jessica Malsiner)

12.00, SHORT TRACK: batterie 500 metri donne (Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina)

12.10, SLITTINO: prima manche singolo uomini (Leon Felderer, Dominik Fischnaller)

12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls uomini

12.35, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne (Jessica Malsiner)

12.38, SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls uomini

13.05, CURLING: sessione 9 doppio misto (Gran Bretagna-Italia, Norvegia-Cina, Repubblica Ceca-Svizzera, USA-Canada)

13.23, SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista (Italia)

13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

13.50, SLITTINO: seconda manche singolo uomini (Leon Felderer, Dominik Fischnaller)

13.53, SHORT TRACK: semifinale staffetta mista (eventuale Italia)

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-ROC, girone A donne

14.26, SHORT TRACK: finale staffetta mista (eventuale Italia)

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022: svelate le medaglie delle Olimpiadi invernali

Pechino 2022 Vezzali: "Col cuore al fianco di tutti gli atleti azzurri" 16 ORE FA