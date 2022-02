del biathlon azzurro Dorothea Wierer, che dopo aver chiuso l'ultima prova olimpica si è lasciata andare in un triste: "Invidio gli atleti che faranno le Olimpiadi a casa mia. Il sogno di ogni atleta è quello di fare l’Olimpiade a casa, ma bisogna essere realisti, non so se ci arriverò". Un fulmine a ciel sereno, per una ragazza che comunque ad aprile compirà 32 anni e che tra quattro ne avrà appunto quasi 36. Ma vediamo caso per caso, tra i nostri migliori atleti, chi possiamo sperare di vedere nel 2026 e con che livello di competitività. Sette delle nostre 12 medaglie (su 16 totali) individuali di queste Olimpiadi invernali hanno già compiuto 30 anni. Significa che tra quattro anni, nei Giochi di casa, difficilmente saranno ancora al top del loro sport. Lo spunto ce lo offre la regina, che dopo aver chiuso l'ultima prova olimpica si è lasciata andare in un triste: "". Un fulmine a ciel sereno, per una ragazza che comunque ad aprilee che tra quattro ne avrà appunto quasi 36. Ma vediamo caso per caso,chi possiamo sperare di vedere nel 2026 e con che livello di competitività.

La Fontana lascia dei dubbi, Goggia vuole esserci

Arianna Fontana è una classe 1991 e, esattamente come la Wierer, ad aprile festeggerà 32 anni. I dubbi non sono tanto sull'integrità fisica di questa straordinaria campionessa dello short track, ma casomai motivazionali, visti Milano-Cortina? Non lo so se ci sarò. E se ci sarò alcune cose dovranno cambiare: non rimetto me stessa e l'allenatore nella situazione in cui siamo stati finora. O le cose cambiano o ci vedremo magari in un'altra veste". Sofia Goggia invece a novembre compirà 30 anni, consapevole di essere ancora al vertice della velocità. Qui invece le perplessità sulla sua partecipazione ai prossimi Giochi sono più di natura fisica: i tanti infortuni della sua carriera le permetteranno di essere ancora competitiva? Senza questa certezza non parteciperà. Lei vuole esserci, ma da protagonista. è una classe 1991 e, esattamente come la Wierer, ad aprile festeggerà 32 anni. I dubbi non sono tanto sull'integrità fisica di questa straordinaria campionessa dello short track, ma casomai motivazionali, visti i recenti screzi con la federazione . A domanda precisa lei dopo aver conquistato l'ennesima medaglia olimpica ha risposto senza peli sulla lingua: "".invece a novembre compirà 30 anni, consapevole di essere ancora al vertice della velocità. Qui invece le perplessità sulla sua partecipazione ai prossimi Giochi sono più di natura fisica: i tanti infortuni della sua carriera le permetteranno di essere ancora competitiva? Senza questa certezza non parteciperà. Lei vuole esserci, ma da protagonista.

Wierer con poche speranze, ma sarebbe in casa

Federica Brignone ha già fatto intendere di avere molte perplessità sul suo futuro. Anche in questo caso i dubbi sono di sistema e di gestione. Francesca Lollobrigida, anni 31, dopo questa fantastica Olimpiade sui pattini veloci, difficilmente riuscirà a ripetersi a Milano-Cortina. Sul pattinaggio di velocità, in quelle distanze, è veramente complicato vedere al top atlete di una certa età (tra quattro anni la carta d'identità della fantastica Lollo dirà anni 35), anche se l'ennesimo oro portato a casa Restando in ambito femminile e restando sullo sci alpino, possiamo dire cheha già fatto intendere di avere molte perplessità sul suo futuro. Anche in questo caso i dubbi sono di sistema e di gestione., anni 31, dopo questa fantastica Olimpiade sui pattini veloci, difficilmente riuscirà a ripetersi a Milano-Cortina. Sul pattinaggio di velocità, in quelle distanze, è veramente complicato vedere al top atlete di una certa età (tra quattro anni la carta d'identità della fantastica Lollo dirà anni 35), anche se l'ennesimo oro portato a casa da quella marziana di Ireen Wust a 35 anni compiuti, fa capire che non bisogna mai sottostimare il cuore di una campionessa.

La Wierer, invece, come detto ha già quasi alzato bandiera bianca: ma statene certi, il fatto che si gareggi nella sua Cortina potrebbe darle quelle motivazioni necessarie ad affrontare l'ultimo sforzo della carriera.

Windisch e Visintin non ci saranno, Paris difficilmente

Anche Dominik Paris è un '89, ma nello sci alpino abbiamo già visto atleti in grado di mantenere un buon livello di competitività anche a 35/36 anni. Proverà a restare tra i migliori discesisti in circolazione. Federico Pellegrino è del 1990, ma corre la sprint e siamo certi che sarà stimolato a sfidare l'eterno rivale Klaebo. Su Michela Moioli, la coppia Constantini-Mosaner, Vinatzer, Nadia Delago, Bassino, Sighel, Grassi, Deromedis e Dominik Fischnaller siamo sereni: sono tutti atleti già ora ad alti livelli e con un'età perfetta per essere protagonisti anche nel 2026.

