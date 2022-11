Riecco lo Zar!è grandissimo protagonista nel 2° successo consecutivo dellain CEV Champions League . L'opposto Azzurro, pur partendo dalla panchina, cambia volto alla sfida contro il, subentrando ain posto 2 e trascinando letteralmente tutti i compagni dopo un 1° set perso malamente (20-25), per chiudere con(48% in attacco). Nellanon è però soltanto Zaytsev a brillare.(13 punti col 59%) mostra infatti lampi di un, che lo potrebbe portare in breve a diventare un autentico fenomeno della Pallavolo mondiale nonostante la giovanissima età (classe 2003).