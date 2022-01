Paola Egonu avrebbe infatti accettato la proposta del VakifBank Istanbul per la prossima stagione, chiudendo così la sua esperienza da "Pantera" con l'Imoco Conegliano. L'Daniele Santarelli e compagne non senza aver tentato però di bissare il successo europeo dello scorso anno. Il rumor di mercato, rilanciato da La Gazzetta dello Sport e confermato da siti specializzati, potrebbe destabilizzare un po' lo spogliatoio, anche perché pure Miriam Sylla sembrerebbe in uscita, e rendere più complicata la seconda parte di stagione. Il Unet E-Work Busto Arsizio, capace di Per quanto fosse nell'aria da anni, la notizia ha oggi dell'incredibile.avrebbe infatti accettato la proposta delper la prossima stagione, chiudendo così la sua esperienza da "Pantera" con l'. L' opposto azzurra si sarebbe così decisa a trasferirsi sul Bosforo, in uno dei club più forti e vincenti del mondo, lasciando coache compagne non senza aver tentato però di bissare il successo europeo dello scorso anno. Il rumor di mercato, rilanciato dae confermato da siti specializzati, potrebbe destabilizzare un po' lo spogliatoio, anche perché puresembrerebbe in uscita, e rendere più complicata la seconda parte di stagione. Il dream team dei record ha però la forza, la professionalità e la mentalità per "convivere" con la notizia e pensare soltanto a cosa fare sul taraflex, pur guardando a soluzioni alternative nel ruolo. Già oggi si avrà una controprova in questi termini, con la semifinale di Coppa Italia contro la, capace di superare 3-1 la Savino Del Bene Scandicci nei quarti.

Egonu eletta MVP contro il Police

Ad

Al netto delle smentite di sorta, da parte non solo del VakifBank ma anche del Fenerbahce di coach Zoran Terzic, altro club interessato (eccome) a Egonu, mancherebbe solo l'ufficialità. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Conegliano starebbe vagliando una lista di nomi per sostituire l'opposto. Su tutti, Isabelle Haak, ventiduenne svedese, attualmente titolare proprio nel VakifBank e che andrebbe così a compiere un percorso inverso rispetto a quello di Egonu. Haak conosce già la Serie A1 italiana, avendo giocato dal 2017 al 2019 con Scandicci, e, nonostante la giovanissima età, è una delle migliori al mondo nel ruolo. L'uscita di Egonu, unita a quella potenziale di Sylla, andrebbe però a creare problemi circa la "quota" di pallavoliste italiane in rosa per Conegliano, pertanto non è esclusa a priori una pista azzurra. In tal senso, uno sguardo attento potrebbe essere rivolto all'avversaria odierna nella semifinale di Coppa Italia: la Unet E-Work Busto Arsizio, che ha in Camilla Mingardi (opposto classe 1997) un notevole punto di forza.

CEV Champions League Women Highlights: Chemik Police-Imoco Conegliano 0-3 23/12/2021 A 19:10

Highlights: Chemik Police-Imoco Conegliano 0-3

CEV Champions League Women Rivivi il live blogging di Chemik Police-Conegliano 0-3 23/12/2021 A 16:52