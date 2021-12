2° successo consecutivo in CEV Champions League per il Vero Volley Monza di coach Marco Gaspari. Le pallavoliste rosablù, nonostante un po' di turnover e i soliti problemi fisici - costante tragica in questa prima parte di stagione - non tradiscono il pubblico amico dell'Arena di Monza e rifilano un secco 3-0 all'LP Salo. Partita quasi mai in discussione, nonostante Alessia Orro e compagne paghino qualche blackout di troppo, specie nel 2° set (25-23), e non siano perfette in ricezione (38% di positività, 10% di eccellenza), nonostante una Beatrice Parrocchiale tarantolata e capace di difendere qualsiasi cosa. Oltre alla vittoria, le buone notizie riguardano Alessia Gennari e Brankica Mihajlovic, le quali riabbracciano le compagne dopo tantissimo tempo e ritrovano il taraflex di casa per mettere minuti e scambi nelle gambe. Ottima prova di Lise Van Hecke, con l'opposto che, nonostante i pochi scambi giocati, chiude con 9 punti e dominio a muro (ben 12) per Monza, con Katerina Zakchaiou sugli scudi.

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

Il tabellino

Vero Volley Monza - LP Salo 3-0 (25-13; 25-23; 25-14)

Monza : Lazovic 5, Stysiak 6, Boldini 1, Gennari 6, Ven Hecke 9, Orro 5, Mihajlovic 5, Parrocchiale (L), Danesi n.e., Bole (L) n.e., Zackhaiou 5, Davyskiba n.e., Candi 6, Moretto 6. All. Gaspari.

: Lazovic 5, Stysiak 6, Boldini 1, Gennari 6, Ven Hecke 9, Orro 5, Mihajlovic 5, Parrocchiale (L), Danesi n.e., Bole (L) n.e., Zackhaiou 5, Davyskiba n.e., Candi 6, Moretto 6. All. Gaspari. Salo: Tuchashvili , Kosonen , Maki-Kojola , Jantunen , Syrjala (L) , Laaksonen (L) , Czakan , Andrikopoulou , Johtela , Virtanen , Becheva , Kuusela . All. Lemminkainen.

