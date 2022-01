Impressionante! La squadra allenata da Stefano Lavarini prosegue nella sua marcia "imperiale" in CEV Champions League, infilando ile volando a, con cinque lunghezze di vantaggio sulla Dinamo Mosca (2ª e prima inseguitrice). Le resistenze deldurano sostanzialmente un solo set, il secondo (25-23), frazione in cui- fuori la coppia Hancock-Karakurt, dentro Ilaria Battistoni e- e conferma di avere un'attitudine incredibile, anche nei rarissimi momenti di difficoltà. Rosamaria approccia nel migliore dei modi la sfida, in uscita dalla panchina, e risolve l'unico set combattuto, vanificando sul nascere i sogni di gloria del Dukla e confermando laa tratti stellare. Al resto ci pensano le giocate delle centrali, conautrice di 9 punti (73% in attacco) ecompletamente ristabilita dopo l'infortunio, ma anche la versatilità di. La schiacciatrice azzurra è sempre fondamentale in attacco, ma è in ricezione e da palleggiatrice aggiunta che stasera riesce a dare il meglio di sé, regalando alzate perfette per qualsiasi compagna. 40% di eccellenza in ricezione, 10 muri-punto, 5 ace: questi alcuni dei numeri di una squadra che vola a punteggio pieno e compie un altro, grande, passo verso la qualificazione ai quarti di finale.