Miriam Sylla sta salendo in cattedra agli Europei 2021 di volley femminile e, partita dopo partita, convince sempre di più palesando un livello di gioco davvero notevole. La capitana dell’Italia si è distinta nel quarto di finale dominato contro la Russia, dove ha mostrato una serie di colpi notevoli per tecnica e potenza. La schiacciatrice sarà chiamata a guidare la nostra Nazionale nell’attesissima semifinale contro l’Olanda di venerdì 3 settembre (ore 20.00) e cercherà di essere protagonista alla Stark Arena di Belgrado insieme alle altre stelle attaccanti Paola Egonu ed Elena Pietrini.

Miriam Sylla ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro: “Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una buona prova contro una Russia che pur essendo una formazione giovane è riuscita a mettere in difficoltà la Serbia e diverse altre squadre. Nel corso di questo Europeo abbiamo fatto un buon lavoro e credo si sia visto, c’è stata una crescita nel lavoro e nelle intese. Domani abbiamo una prova importante e sappiamo che quello che abbiamo fatto ieri non basta, vogliamo di più“.

La capitana ha poi concluso: “Affrontiamo questa ultima fase dell’Europeo con lo spirito che abbiamo sempre. Abbiamo voglia di vincere, di fare bene, di dimostrare il nostro valore. E quello che siamo in grado di fare. In alcune occasioni si riesce in altre no, ma questa volta vorremmo che si ricordasse bene quello che siamo in grado di fare”.

