Paola Egonu è stata la protagonisa assoluta della serata di sabato: dopo è stata la protagonisa assoluta della serata di sabato: dopo il bronzo mondiale conquistato dall'Italia , sono esplose le polemiche a causa della reazione accorata dell'opposto azzurro, che si è detta stanca di essere bersaglio di critiche, accuse e offese da parte dei social e di alcuni media. Così c'è il rischio che l'Italia non veda più la giocatrice veneta , che ha lasciato Conegliano come squadra di club per accasarsi al VakifBank Istanbul e ora sta meditando se smettere con la Nazionale.

La Legavolley Femminile, che perde così una delle sue protagoniste assolute, non ha voluto però lasciar cadere il discorso e con un comunicato sul proprio sito ufficiale pubblica un pensiero affettuoso del presidente Mauro Fabris:

Ad

Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio, in occasione dei Mondiali di calcio di USA 1994, ai rigori finali sbagliò il suo. E perdemmo. Contro il Brasile, tanto per rimanere in tema. Subì di tutto. Anche per il fatto di essere di religione buddista, cacciatore e portare il codino. Ma era e rimase, ancora oggi lo è, un grande campione amato dagli italiani. Noi ti ammiriamo e ti vogliamo bene. Lascia stare il resto. Torna presto in Serie A. Già ci manchi.

Mondiali donne 🏐 Giù le mani da Paola Egonu: il Paese cambi mentalità 4 ORE FA

Tutto ora è nelle mani di Paola, che avrà tempo per pensare a come rimettersi in sesto dopo questo periodo difficile a livello emotivo e ha promesso che a gennaio darà di nuovo notizie di sé.

Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

Mondiali donne Boskovic marziana, la Serbia fa il bis mondiale: Brasile k.o. 15 ORE FA