Italia ai finale 3°/4° posto di sabato 15 ottobre, alle ore 16:00. L'avversaria è però di quelle toste, poiché la Nazionale di coach Davide Mazzanti dovrà vedersela contro gli Stati Uniti, detentori del titolo olimpico conquistato a Tokyo 2020 e Tijana Boskovic. Nonostante l'amaro per il k.o. (1-3) in semifinale contro il Brasile , il cammino dell'ai Mondiali femminili 2022 non è ancora concluso. Le Azzurre sono chiamate a mettere sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi) tutto l'orgoglio che hanno, per cercare di conquistare la medaglia di bronzo nelladi sabato, alle. L'avversaria è però di quelle toste, poiché la Nazionale di coach Davide Mazzanti dovrà vedersela contro gli, detentori delconquistato a Tokyo 2020 e sconfitti nella semifinale iridata solo dallo strapotere dell'MVP di questo torneo, l'opposto serba

argento del 2018 (2-3 contro la Serbia), l'Italvolley dovrà resettare la mente rispetto a quanto successo in semifinale. Il ai limiti della perfezione, dominando a muro e coi turni in battuta. Contro gli USA sarà gara diversa, ma altrettanto complicata. La nazionale a stelle e strisce, allenata dal leggendario Karch Kiraly, è infatti composta di pallavoliste che sono cresciute e giocano ancora nella Serie A1 femminile, pertanto conoscono molto bene le Azzurre. Andiamo allora a scoprire insieme tutti i dettagli di questa finale 3°/4° posto tra Italia e Stati Uniti. Per riuscire nell'impresa di restare sul podio mondiale, a distanza di quattro anni dall'(2-3 contro la Serbia), l'Italvolley dovrà resettare la mente rispetto a quanto successo in semifinale. Il Brasile di coach Zé Roberto ha infatti giocato una partita, dominando a muro e coi turni in battuta. Contro glisarà, ma. La nazionale a stelle e strisce, allenata dal leggendario, è infatti composta di pallavoliste che sono cresciute e giocano ancora nella, pertanto conoscono molto bene le Azzurre. Andiamo allora a scoprire insieme tutti i dettagli di questa finale 3°/4° posto tra Italia e Stati Uniti.

Italia - Stati Uniti: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Stati Uniti, finale 3°/4° posto dei Mondiali 2022, si giocherà sabato 15 ottobre, alle ore 16:00, sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile 2-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Giappone | LIVE-BLOG | REPORT 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Argentina | LIVE-BLOG | REPORT 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Cina | LIVE-BLOG | REPORT 11 ottobre, ore 17:00: Italia - Cina 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Cina | LIVE-BLOG | REPORT 13 ottobre, ore 20:00: Italia - Brasile 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 15 ottobre, ore 16:00: Italia - Stati Uniti, diretta TV Rai 2 e Sky Sport Arena (204)

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

