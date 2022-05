Conclusosi il ciclo di amichevoli nella regione Toscana, l'Italvolley femminile di coach Davide Mazzanti è quasi pronta per esordire nella Volleyball Nations League 2022. Il 31 maggio 2022 ci sarà infatti la prima sfida della Pool 2 del torneo femminile, peraltro proprio contro le padrone di casa della Turchia all'Ataturk Sports Hall di Ankara. Tale settimana di partite, visto il nuovo format della VNL, si prolungherà fino al 5 giugno e, oltre alla Turchia, l'Italia affronterà anche Belgio, Olanda e Cina.

Dall' iniziale lista di convocate , coach Mazzanti ha ristretto ail numero delleche partiranno alla volta di Ankara per questa prima settimana di sfide. Spiccano sicuramente, specie quella di Paola Egonu . La, reduce dalle fatiche di, in cui ha contribuito conalla causa dell'Imoco Conegliano non bastando però per evitare il k.o. (1-3) contro il VakifBank , dovrebbe rientrare nel giro delle convocazioni più avanti, così come altre punte di diamante della Nazionale. Andiamo allora a scoprire insieme le quattordici convocate per questa Pool 2.