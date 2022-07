La Francia travolge il Giappone con un netto 3-0 (parziali 26-24, 25-16, 25-20) e strappa così il pass per le semifinali della Volleyball Nations League 2022. La squadra allenata da Andrea Giani sarà quindi la sfidante dell'Italia, e strappa così il pass per le semifinali della Volleyball Nations League 2022. La squadra allenata da Andrea Giani sarà quindi la sfidante dell'Italia, che ieri ha battuto l'Olanda per 3-1, sulla strada verso la finale della prestigiosa competizione internazionale di scena a Bologna.

In una Francia che rinuncia ad Earvin Ngapeth nel sestetto titolare, a recitare il ruolo da protagonista è Jean Patry. L'opposto di Milano fa letteralmente la differenza in un primo set combattutissimo che si risolve in favore dei francesi solo ai vantaggi. I punti di Patry nel solo primo parziale sono 9, compresi i due attacchi decisivi nel finale.

Tutto semplice nel secondo set per i Campioni Olimpici contro un Giappone in cui si fa sentire la mancanza del capitano Yuki Ishikawa, fuori per un infortunio avvenuto nei giorni precedenti. Difficoltà in ricezione ed in attacco per i nipponici che vanno subito sotto nel punteggio sotto i colpi di Yacine Louati e del solito Patry. Due ace consecutivi di Brizard nel finale fissano il punteggio su un eloquente 25-16.

I giapponesi provano a reagire nel terzo set ma la Francia si conferma squadra solidissima e piena di risorse. Jenia Grebennikov guida una difesa che mette in crisi l'attacco avversario che non trova in Yuji Nishida un'uscita sufficiente. Ai francesi basta gestire con ordine il finale di set, chiudendo set e contesa con un muro di Nicolas Le Goff.

Jean Patry chiude da miglior marcatore del match con 19 punti, spesso trovati nei momenti più importanti. 10 punti per lo schiacciatore Yacine Louati. Nessuno invece raggiunge la doppia cifra per la formazione nipponica. Solo 8 punti per l'opposto Yuji Nishida.

Appuntamento a sabato ore 21 quindi per la semifinale di VNL 2022 tra Francia e Italia.

