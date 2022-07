miglior risultato di sempre per l'Italia nella storia di questa "nuova" competizione. Gli Azzurri di coach Fefè De Giorgi non vogliono però fermarsi qui, dopo il un livello di Pallavolo semplicemente impressionante. Bleus che arrivano però a questa semifinale col dubbio Earvin N'Gapeth, fermato da un piccolo infortunio in allenamento e già out nei quarti contro il Giappone - coi nipponici privi di Yuki Ishikawa, out per una distorsione alla caviglia destra, e battuti nettamente per 3-0. Essere tra le prime quattro squadre della Volleyball Nations League 2022, rappresenta ildi sempre per l'nella storia di questa "nuova" competizione. Gli Azzurri di coach Fefè De Giorgi non vogliono però fermarsi qui, dopo il 3-1 in rimonta rifilato ai Paesi Bassi . In semifinale, l'avversaria sarà però la Francia di Andrea Giani , squadra che ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e che continua a offriresemplicementeche arrivano però a questa semifinale col, fermato da un piccolo infortunio in allenamento e già out nei quarti contro il- coi nipponici privi di, out per una distorsione alla caviglia destra, e battuti nettamente per 3-0.

6+1 titolare rimane comunque fenomenale. Tante le conoscenze della nostra Superlega, a cominciare da Jean Patry (opposto dell'Allianz Milano) e Barthelemy Chinenyeze (Jenia Grebennikov. L'ostacolo è di quelli durissimi, ma l'Italvolley ha tutto per centrare una finale che sarebbe storica: non ci resta che attendere le ore 21:00 del 23 luglio 2022, sul taraflex della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Sarà una sfida pirotecnica! La potenziale assenza dell'ultimo MVP a Cinque Cerchi non sminuisce però il valore complessivo di questa Francia, il cuirimane comunque. Tante le conoscenze della nostra Superlega, a cominciare da(opposto dell'Allianz Milano) e nuovo centrale della Lube Civitanova ), per arrivare al miglior libero del mondo,. L'ostacolo è di quelli durissimi, ma l'Italvolley ha tutto per centrare una finale che sarebbe storica: non ci resta che attendere ledel, sul taraflex della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Sarà una sfida pirotecnica!

Quando e dove si giocherà Italia-Francia

La semifinale della Volleyball Nations League 2022, tra Italia e Francia, si giocherà ad Bologna (Italia) nell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La partita è in programma sabato 23 luglio 2022, dalle ore 21:00 italiane.

Italia-Francia: dove vedere la sfida in TV

Italia-Francia, sfida valida per le semifinali della VNL 2022 maschile, verrà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e, grazie a Sky Go e NowTv, anche sui dispositivi mobili, oltre che su RaiPlay. Per poter vedere le partite della Volleyball Nations League in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti su sito e app.

I 14 Azzurri che saranno a Bologna

Palleggiatori : Simone Giannelli (Perugia, capitano), Riccardo Sbertoli (Trentino).

: Simone Giannelli (Perugia, capitano), Riccardo Sbertoli (Trentino). Schiacciatori : Mattia Bottolo (Civitanova), Daniele Lavia (Trentino), Alessandro Michieletto (Trentino), Francesco Recine (Piacenza).

: Mattia Bottolo (Civitanova), Daniele Lavia (Trentino), Alessandro Michieletto (Trentino), Francesco Recine (Piacenza). Centrali : Simone Anzani (Civitanova), Lorenzo Cortesia (Verona), Gianluca Galassi (Monza), Roberto Russo (Perugia).

: Simone Anzani (Civitanova), Lorenzo Cortesia (Verona), Gianluca Galassi (Monza), Roberto Russo (Perugia). Opposti : Yuri Romanò (Piacenza), Ivan Zaytsev (Civitanova).

: Yuri Romanò (Piacenza), Ivan Zaytsev (Civitanova). Libero: Fabio Balaso (Civitanova), Leonardo Scanferla (Piacenza).

Il cammino dell'Italia nella VNL 2022

9 giugno 2022, Francia - Italia 3-0 | REPORT

3-0 | REPORT 10 giugno 2022, Polonia - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 12 giugno 2022, Canada - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 12 giugno 2022, Argentina - Italia 1-3 | REPORT

1-3 | REPORT 22 giugno 2022, Germania - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 24 giugno 2022, Giappone - Italia 3-2 | REPORT

3-2 | REPORT 25 giugno 2022, Italia - Slovenia 3-0 | REPORT

- Slovenia 3-0 | REPORT 26 giugno 2022, Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina 3-0 | REPORT 5 luglio 2022, Bulgaria - Italia 0-3 | REPORT

0-3 | REPORT 7 luglio 2022, Italia - Iran 3-1 | REPORT

- Iran 3-1 | REPORT 8 luglio 2022, Italia - Serbia 3-0 | REPORT

- Serbia 3-0 | REPORT 10 luglio 2022, Italia - Paesi Bassi 3-0 | REPORT

- Paesi Bassi 3-0 | REPORT 20 luglio 2022, Italia-Paesi Bassi 3-1 | REPORT

