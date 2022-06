Italia di Ferdinando De Giorgi che, dopo la sconfitta alla prima contro la Argentina in una sorta di rematch dopo quanto successo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, quando proprio i sudamericani eliminarono gli azzurri interrompendo una striscia di 2 Olimpiadi consecutive a podio per l'Italia. Terzo sigillo consecutivo in Nations League per l'di Ferdinandoche, dopo la sconfitta alla prima contro la Francia campione olimpica , non si è più fermata. Prima il successo sulla Polonia Campione del mondo , nella notte quello sul Canada padrone di casa , e ora la battaglia vinta contro l'in una sorta di rematch dopo quanto successo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, quando proprio i sudamericani eliminarono gli azzurri interrompendo una striscia di 2 Olimpiadi consecutive a podio per l'Italia.

Nazionale che batte l'Argentina 3-1 (25-20; 25-21; 16-25; 30-28), spostando subito l'inerzia a proprio favore nel primo set grazie al break di Mattia Bottolo. Lo schiacciatore visto nelle ultime stagioni a Padova, dal prossimo anno giocherà nella Lube, è stato il miglior marcatore assoluto di serata con 19 punti (12 attacchi vincenti, 3 muri e 4 ace). Molto positive anche le prestazioni di Recine (15 punti) e Vitelli (10 punti) oltre alla presenza dei soliti Giannelli e Piccinelli che danno sempre un prezioso contributo oltre al referto. Grande partita, dall'altra parte, per Bruno Lima, ma non bastano i suoi 18 punti per dar fastidio all'Italia.

Ad

La cronaca

Nations League maschile Italia giovane ma travolgente: 3-0 al Canada in VNL 12 ORE FA

Grande partenza dell'Italia ed è subito Mattia Bottolo a lanciare gli azzurri che riescono a scappare nella fase centrale del primo set: +6 sul 12-18. Il +7 è il massimo vantaggio per la squadra di Ferdinando De Giorgi che chiude la prima contesa sul 25-20 in totale controllo. Più equilibrato invece il secondo parziale di giornata, ma l'Italia è presente a muro anche se c'è meno intesa in attacco con qualche errore di troppo. Nel finale sono decisivi i muri di Galassi e Giannelli per il 25-21 che ci pone nella migliore condizione possibile.

C'è qualcosa da migliorare in attacco, comunque, e lo si vede nel terzo set quando gli azzurri cominciano a non essere più efficaci con i loro schemi. A questo punto il ct De Giorgi prova a sostituire Romanò con l'ingresso di Pinali, ma l'Argentina scappa e riapre tutto con un netto 25-16. E nel quarto set, almeno all'inizio, le cose non migliorano con gli azzurri che si ritrovano presto sotto di 5 lunghezze sul 9-4. Tocca a Recine e Pinali suonare la carica, mentre Bottolo fa sempre il suo garantendo il massimo di punti possibile. L'Argentina ha sempre un buon vantaggio con un +4 sul 17-13, ma proprio in quel momento l'Italia riesce a rientrare e inizia una vera battaglia. Pareggia i conti sul 18-18 e trova anche il primo vantaggio in questo quarto set. Adesso sì che si fa equilibrata, con l'Italia che prova a giocarsela anche con l'entusiasmo dovuto alla rimonta. Si va ai vantaggi e qualcuno ha le mani che cominciano a tremare. Decisivo l'errore di Loser, con l'Italia che trova poi il 28-27 con l'ace di Giannelli e poi il punto decisivo con l'attacco di Recine.

Tabellino

Argentina-Italia 1-3 (20-25; 21-25; 25-26; 28-30)

ARGENTINA: Lima 18, Loser 15, Gallego 9, Palacios 8, Palonsky 8, Lazao 3, Armoa 1, Sanchez 0, Danani (L) ne, Vicentin ne, Ramos ne, Massimino (L) ne, Zerba 0, Giraudo 0. Ct: Marcelo Méndez

ITALIA: Bottolo 19, Recine 15, Vitelli 10, Pinali 8, Galassi 5, Romanò 4, Gianelli 3, Mosca 2, Falaschi 0, Gardini ne, Cortesia ne, Gironi ne, Piccinelli (L) ne, Scanferla (L) ne. Ct: Ferdinando De Giorgi

Arbitri: Referees: Akinci Erdal (Turchia), Gonzalez Daniel (Messico)

Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile"

Nations League maschile "Scommettiamo 100$ che l'hai toccata?": show in Olanda-Iran IERI A 11:01