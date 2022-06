Il 14 giugno scatterà la seconda tappa della Nations League per la Nazionale Italiana femminile di pallavolo. Dopo essere state protagoniste ad Ankara, in Turchia, le azzurre voleranno a Brasilia per altri quattro match. Il ct Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per il secondo appuntamento nel quale torneremo a vedere un’Italia con quasi tutte le sue stelle. Dopo avere schierato una formazione "sperimentale", con molte giovani esordienti nei primi quattro incontri, torneranno a disposizione tante delle protagoniste della cavalcata trionfale dello scorso Campionato Europeo. Nell’elenco spicca ovviamente il nome di Paola Egonu , leader e trascinatrice della squadra, nonchè fresca di trasferimento dalla Conegliano Campionessa d’Italia al VakifBank Istanbul, campione di tutto.