Italia di coach De Giorgi inizia la Francia di netto 3-0, mostrando una qualità di gioco che lascia semplicemente senza parole chiunque guardi questa sfida. Earvin N'Gapeth e compagni sfruttano infatti una ricezione sensazionale e una correlazione muro-difesa che forse nessun'altra nazionale al mondo possiede in questo momento storico della Pallavolo. L'Italvolley paga invece dazio in ricezione e trova continuità in attacco soltanto con Yuri Romanò (15 punti, top scorer del match), pur dimostrando un buon affiatamento all'esordio in questa competizione, peraltro con tanti eccellenti assenti. L'di coach De Giorgi inizia la Volleyball Nations League 2022 con un k.o. Ladi Andrea Giani s'impone infatti con un, mostrando una qualità di gioco che lascia semplicemente senza parole chiunque guardi questa sfida.e compagni sfruttano infatti unae unache forse nessun'altra nazionale al mondo possiede in questo momento storico della Pallavolo. L'Italvolley paga invece dazio in ricezione e trova continuità in attacco soltanto con(15 punti, top scorer del match), pur dimostrando unall'esordio in questa competizione, peraltro con tanti eccellenti assenti.

giocano alla pari i primi due set salvo crollare nel 3° parziale, aperto in vantaggio 6-2 grazie alla serie di ace della coppia Giannelli-Recine. Il palleggiatore italiano si conferma sempre in cattedra, dominando anche a muro (4) e smistando sempre bene l'alzata anche se non sorretto né dalla ricezione, né dalle percentuali da posto 4 dei suoi compagni. La Francia si aggrappa invece al talento debordante di N'Gapeth, spettacolare con dig difensive e no-look a profusione negli appoggi in emergenza, ma beneficia anche di un grande Barthelemy Chinenyeze. Il 13 punti (5 muri) ed è semplicemente dominante a rete quando c'è da scavare il solco decisivo. Privi, tra gli altri, di Alessandro Michieletto Ivan Zaytsev , gli Azzurrii primi due set salvo crollare nel 3° parziale, aperto in vantaggio 6-2 grazie alla serie di ace della. Il palleggiatore italiano si conferma sempre in cattedra, dominando anchee smistando sempre bene l'alzata anche se non sorretto né dalla ricezione, né dalle percentuali da posto 4 dei suoi compagni. La Francia si aggrappa invece al, spettacolare con dig difensive ea profusione negli appoggi in emergenza, ma beneficia anche di un grande. Il nuovo centrale di Civitanova chiude la sfida coned è semplicemente dominante a rete quando c'è da scavare il solco decisivo.

La partita

C'è soltanto un aggettivo per descrivere questa Francia: ingiocabile. La nazionale transalpina disputa una partita quasi perfetta, lavorando benissimo in ricezione - anche perché l'Italia forza raramente e con poca continuità il servizio, trovando soltanto in Romanò un sicuro terminale dai nove metri - e difendendo praticamente ogni attacco avversario, con un Benjamin Diez in grande spolvero. I pallavolisti allenati da Giani confermano di avere doti tecnico-atletiche fuori dal comune, che li rendono un gruppo impareggiabile per qualità sul taraflex: come sempre, sarà ancora una volta la continuità il potenziale punto d'Achille di una squadra che, a fine agosto, cercherà il primo titolo mondiale della sua storia dopo esserci riuscita nella rassegna a Cinque Cerchi, con l'oro di Tokyo 2020. All'Italia non resta che sfruttare la sfida per affinare la conoscenza reciproca di diversi giocatori. Giannelli fa un po' di prove per testare soprattutto le sue bande, ma Mattia Bottolo si accende a intermittenza e viene pertanto coinvolto nella staffetta con Davide Gardini, mentre Francesco Recine non trova la continuità giusta per liberare tutta la sua potenza. Complice una ricezione tutt'altro che positiva, a differenza di quella francese, restano in ombra anche i centrali, con Gianluca Galassi che mette a referto il suo 1° punto soltanto sul finire del 2° set. Sicuramente un esordio molto complicato per gli Azzurri, contro un'avversaria che ha tutto il necessario per essere la miglior nazionale del mondo, ma si deve ripartire dai segnali incoraggianti. Su tutti, le sbracciate incredibili di Romanò e la voglia di "imitare" l'approccio difensivo dei francesi, aiutandosi reciprocamente con grandi coperture e dig. Il 10 giugno, alle ore 01:30 italiane, sfida ai campioni del Mondo della Polonia. Altro test molto probante. Altra occasione per migliorare e continuare a vedere sprazzi di vera Italia.

Il tabellino

Francia - Italia 3-0 (25-22; 26-24; 25-19)

Francia : Chinenyeze 13, Corre n.e., Patry 8, Mouiel (L) n.e., Tillie 2, N'Gapeth 11, Brizard 3, Boyer, Henry n.e., Louati 2, Diez (L), Deroullion n.e., Gueye n.e., Jouffroy 7. All . Giani.

: Chinenyeze 13, Corre n.e., Patry 8, Mouiel (L) n.e., Tillie 2, N'Gapeth 11, Brizard 3, Boyer, Henry n.e., Louati 2, Diez (L), Deroullion n.e., Gueye n.e., Jouffroy 7. . Giani. Italia: Pinali n.e., Recine 9, Giannelli 5, Falaschi n.e., Gardini, Bottolo 3, Cortesia 6, Galassi 3, Romanò 15, Gironi n.e., Piccinelli (L), Scanferla (L) n.e., Vitelli 1, Mosca n.e. All. De Giorgi.

