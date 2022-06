grande Italia sul taraflex della Azzurri, che regolano 3-0 con facilità la Germania e raggiungono al 2° posto in classifica la Francia (12 punti) centrando infatti il 4° successo di fila. Sfida praticamente senza storia fin dal 1° set (25-16), con la squadra allenata da Nicola Giolito - assente Fefè De Giorgi per Covid - che domina in qualsiasi fondamentale e non lascia scampo alla ricezione dei tedeschi. I set successivi sono più combattuti soltanto perché l'intensità degli Azzurri cala drasticamente a causa di una nazionale avversaria tutt'altro che probante e mai in ritmo nel fondamentale chiave della Pallavolo contemporanea, ovverosia la battuta (18 errori dai nove metri per la Germania). Sempresul taraflex della Volleyball Nations League 2022 . La competizione, spostatasi nelle Filippine a Quezon City, continua a sorridere agli, checon facilità lae raggiungono al 2° posto in classifica la Francia () centrando infatti il. Sfida praticamentefin dal 1° set (), con la squadra allenata da- assente Fefè De Giorgi per Covid - chee non lascia scampo alla ricezione dei tedeschi. I set successivi sono più combattuti soltanto perché l'intensità degli Azzurri cala drasticamente a causa di una nazionale avversaria tutt'altro che probante enel fondamentale chiave della Pallavolo contemporanea, ovverosia la(18 errori dai nove metri per la Germania).

Yuri Romanò e per i centrali. Il nuovo opposto della Gianluca Galassi (11 con 4 muri) e Simone Anzani (9 con altrettanti muri-punto, dopo un 1° set da spettatore) dominano al centro della rete e sigillano la vittoria con una serie di grandi giocate anche nei 1° tempi. L'Italia domina a muro ( A livello individuale, grandi prove pere per i centrali. Ildella Gas Sales Bluenergy Piacenza chiude infatti con 13 punti (2 ace) ed è un'autentica sentenza da posto 2, mentre(11 con 4 muri) e(9 con altrettanti muri-punto, dopo un 1° set da spettatore) dominano al centro della rete e sigillano la vittoria con una serie di grandi giocate anche nei 1° tempi. L' 13-4 ) e serve molto bene, non soltanto grazie al braccio-armato di Romanò e Alessandro Michieletto . Per il fenomeno dell' Itas Trentino , al rientro in Nazionale, la solita partita ordinata, con grande senso di abnegazione in difesa e colpi ad altezze siderali ma anche un piccolo passaggio a vuoto nei momenti chiave del set conclusivo.

Ad

La notte magica di Michieletto contro Perugia: i colpi più belli

Nations League maschile L'Italia non si ferma più: 3-1 all'Argentina, 3a vittoria di fila 12/06/2022 A 20:36

La partita

Davvero tutto facile per l'Italvolley all'esordio nella Week 2 della VNL 2022. La Germania non offre un banco di prova sufficientemente probante per i campioni d'Europa in carica, che si ripresentano nelle Filippine con la miglior formazione possibile, a eccezione di Ivan Zaytsev ancora non convocato per questa Volleyball Nations League ma comunque sostituito egregiamente da Romanò, l'eroe di 4° e 5° set europei con la Slovenia. L'Italia approccia molto bene la sfida, giocando in modo ordinato e non lasciando nulla al caso: Fabio Balaso gestisce con la solita, olimpionica, lucidità la ricezione azzurra, mentre Giannelli varia benissimo il gioco tra aperture in posto 2/4, pipe velocissime e 1° tempi che non danno punti di riferimento al muro tedesco. La Germania di coach Michal Winiarski dà però una grossa mano agli Azzurri, sbagliando tantissimo dai nove metri, pagando dazio in ricezione e non riuscendo mai a trovare coralità offensiva se non negli sprazzi di talento di un debordante Linus Weber. L'opposto ex Kioene Padova gioca un 2° set mostruoso, calando alla distanza - seppur con errori chiave che costano la frazione ai suoi - ma non è supportato dai compagni e alla lunga non può competere sostanzialmente da solo contro questa Italia.

Intervista doppia Lavia-Sbertoli: Trentino, Nazionale e curiosità

I centrali di coach Giolito si divertono e dominano in lettura, senza difettare quando c'è da opzionare sul 1° tempo avversario, mentre in banda c'è spazio praticamente per tutti. Daniele Lavia (9) e Michieletto (8) contribuiscono così alla causa tricolore con le solite, grandi, giocate cui ormai ci hanno abituato, smerigliando a dovere il muro teutonico con sagaci pallonetti spinti e poi tirando fortissimo in diagonale, anche se dall'altra parte della rete c'è un libero che li conoscerebbe molto bene, quale Julian Zenger. Il 3-0 dell'Italia è netto, nonostante l'evidente calo di tensione nel corso del 3° set: sul +8 (15-7), gli Azzurri pagano un blackout quando Erik Rohrs si presenta in battuta, non soltanto per i due ace consecutivi dell'opposto di riserva della Germania. Superata però l'unica difficoltà, se così si vuole definirla, il 25-22 finale è inequivocabile. Venerdì 24 giugno, alle ore 13:00 italiane, sfida al Giappone capolista. Anche nel torneo maschile, così come nella VNL femminile, i nipponici guardano tutte le avversarie dall'altro. Quello sì, che sarà un vero banco di prova per le ambizioni italiane.

Meraviglia di Simone Giannelli! Alzata a una mano per Ter Horst

Il tabellino

Germania - Italia 0-3 (16-25; 21-25; 22-25)

Germania : Fromm 4, Tille, Graven (L) n.e., Reichert 3, Zenger (L), Zimmermann 1, Krage 2, Rohrs 2, Weber 14, Krick 5, Brand 1, Maase 7, Ferch , Peter 1. All . Winiarski.

: Fromm 4, Tille, Graven (L) n.e., Reichert 3, Zenger (L), Zimmermann 1, Krage 2, Rohrs 2, Weber 14, Krick 5, Brand 1, Maase 7, Ferch , Peter 1. . Winiarski. Italia: Pinali, Ricci n.e., Cavuto n.e., Michieletto 8, Giannelli 1, Balaso (L), Sbertoli n.e., Bottolo n.e., Galassi 9, Lavia 9, Romanò 13, Anzani 9, Piccinelli (L) n.e., Mosca n.e. All. Giolito.

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

Nations League maschile Italia giovane ma travolgente: 3-0 al Canada in VNL 12/06/2022 A 09:31