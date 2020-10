Oggi si è completata la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Sono andate in scena tre partite dopo i tre incontri disputati ieri, tutti i match si sono conclusi per 3-0 e sono stati a senso unico. Conegliano ha travolto Brescia a domicilio, confermandosi saldamente in testa alla classifica generale a punteggio pieno. Sontuosa prestazione della centrale Sarah Fahr (15 punti, 4 muri, 2 aces), doppia cifra anche per la stella Paola Egonu (10 punti, 53% in attacco), 8 marcature invece per Loveth Omoruyi e Miriam Sylla.