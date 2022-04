Conegliano e Novara nei Playoff Scudetto di Serie A1 femminile 2021-22. Le principali favorite per il titolo - con la Vero Volley Monza, impegnata oggi in Gara-1 dei quarti di finale contro Chieri, che proverà a inserirsi in quella che molti considerano una finale già scritta - partono infatti con una vittoria a testa. Il Prosecco DOC Imoco Conegliano supera 3-1 Il Bisonte Firenze, dovendo ricorrere a tutto lo 27 punti, col 50% di eccellenza in attacco, 4 ace e altrettanti muri. Comincia nel migliore dei modi l'avventura dineidi. Le principali favorite per il titolo - con la, impegnata oggi in Gara-1 dei quarti di finale contro Chieri, che proverà a inserirsi in quella che molti considerano una finale già scritta - partono infatti con. Il Prosecco DOC Imoco Conegliano supera, dovendo ricorrere a tutto lo strapotere pallavolistico di Paola Egonu dopo aver perso (22-25) il 1° set. La "regina" della pallavolo mondiale sale in cattedra nei periodi successivi, chiudendo col titolo di MVP della partita grazie a, col 50% di eccellenza in attacco,

Ottima anche la prova offensiva di Kathryn Plummer, la quale soffre sì in ricezione (23% di positiva), ma mette insieme 16 punti col 58% in attacco. Sempre più solida e ritrovata invece Miriam Sylla, bersagliata dalle battute di Firenze (33) ma capace di tenere uno spaziale 50% di eccellenza (64% di positiva) e comunque fare male in attacco (13 punti). Alla formazione ospite, allenata da Massimo Bellano, non bastano i 19 punti di Sylvia Nwakalor e l'ottima prova in ricezione, dal momento che la correlazione muro-difesa delle Pantere ferma al 37% l'attacco fiorentino.

Ad

Egonu firma il break e porta Conegliano alle Super Finals!

CEV Champions League Sarà Lubiana la sede delle Super Finals di Champions League 30/03/2022 A 11:17

In meno di un'ora e venti minuti di gioco, l'Igor Gorgonzola Novara sbriga la pratica Bosca S.Bernardo Cuneo con un netto 3-0 (25-19; 25-17; 25-16). Nel pomeriggio del Pala Igor spiccano le prove in ricezione di quasi tutte le pallavoliste allenate da Stefano Lavarini, oltre alla leadership di Cristina Chirichella (7 punti con 2 ace) e ai 16 punti di Ebrar Karakurt. Cuneo paga invece il passaggio a vuoto di Lucille Gicquel (4 punti con 2/14 in attacco), oltre a soffrire incredibilmente il muro delle Igorine (11 muri-punto nei primi 2 set), fermandosi al 29% in attacco e potendo così restare in partita soltanto a inizio 1° set (8-7).

Unet E-Work Busto Arsizio. Sarà un'altra occasione per rivedere all'opera le giovanissime e fenomenali giocatrici di coach Massimo Barbolini, con Elena Pietrini a guidare le compagne per iniziare al meglio questa post-season. Domenica 10 aprile le altre due Gare-1. Oltre alla già citata Monza, anche la Savino Del Bene Scandicci inizierà l'avventura Playoff (alle ore 17:00) nella sfida, che si preannuncia spettacolare ed equilibrata, contro la. Sarà un'altra occasione per rivedere all'opera le giovanissime e fenomenali giocatrici di coach Massimo Barbolini, con Ekaterina Antropova eda guidare le compagne per iniziare al meglio questa post-season.

Highlights: Monza-Conegliano 0-3

CEV Champions League Women Miriam Sylla è tornata: che show nel 3-1 su Monza! 17/03/2022 A 22:13