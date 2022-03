Sir Safety Conad Perugia chiude una regular season incredibile battendo 3-0 la Cucine Lube Civitanova, grazie soprattutto ai 22 punti del solito, inarrestabile, Wilfredo Leon. I Block Devils terminano così al 1° posto con 67 punti, grazie a 22 successi e 2 soli k.o. (70 set vinti su 88 giocati). Alle spalle della squadra di coach Grbic si piazza invece proprio la 2° posto in vista della post-season. Ivan Zaytsev e compagni potrebbero chiudere con un record di 19 vittorie e 5 sconfitte, ma sanno già di incontrare la Vero Volley Monza ai Playoff. Lachiude una regular season incredibilela Cucine Lube Civitanova, grazie soprattutto aidel solito, inarrestabile,. Iterminano così alcon, grazie a(70 set vinti su 88 giocati). Alle spalle della squadra di coach Grbic si piazza invece proprio la Civitanova di Gianlorenzo Blengini , che in settimana dovrà recuperare la sfida contro l'Allianz Milano - prevista per il 23 marzo alle ore 20:30 - ma è comunque già certa delin vista della post-season.e compagni potrebbero chiudere con un record di 19 vittorie e 5 sconfitte, ma sanno già di incontrare laai Playoff.

finale di ritorno di CEV Cup dopo il Tours VB, incappa oggi nel 3° k.o. di fila in campionato e chiude la regular season al 7° posto (31 punti). Trascinata dai 22 punti del bomber sloveno Rok Mozic, Verona rifila infatti un sonoro 3-1 a Monza ma incredibilmente resta fuori dai Playoff, perché la Top Volley Cisterna batte 3-0 una rimaneggiata Itas Trentino (22 punti per Alessandro Michieletto). Coach Lorenzetti dà infatti spazio alle seconde linee, lasciando a riposo i centrali e Julian Zenger, anche perché oltre il 3° posto i gialloblù non sarebbero potuti andare. Nella griglia della post season, l'Itas affrontrà così la Gas Sales Bluenergy Piacenza di coach Bernardi. La squadra di coach Eccheli, attesa peraltro dalladi ritorno didopo il successo 3-0 nell'andata contro il, incappa oggi nel 3° k.o. di fila in campionato e chiude la regular season al(31 punti). Trascinata dai 22 punti del bomber slovenorifila infatti unma incredibilmente resta fuori dai Playoff, perché labatteuna rimaneggiata(22 punti per). Coach Lorenzetti dà infatti spazio alle seconde linee, lasciando a riposo i centrali e Julian Zenger, anche perché oltre il 3° posto i gialloblù non sarebbero potuti andare. Nella griglia della post season, l'Itas affrontrà così ladi coach Bernardi.

Ad

Alessandro Michieletto inarrestabile: 2 ace di fila!

Pallavolo Antropova e Michieletto: i volti nuovi della pallavolo mondiale 18/03/2022 A 10:34

Il 3-0 sulla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia non solo vale il 3° successo consecutivo per Francesco Recine e compagni, ma costringe alla retrocessione in Serie A2 la squadra allenata da Valerio Baldovin, ritenuta a inizio anno una possibile outsider - anche per la presenza del fenomenale giapponese Yuji Nishida, anche oggi 21 punti con 5 ace - ma frenata da infortuni e serie incredibile di episodi avversi. Nonostante il k.o. (1-3) nel tempio del PalaPanini, la Kioene Padova può allora festeggiare la permanenza in Superlega. Yoandi Leal (22 punti) ed Earvin N'Gapeth (20), entrambi autori di un incredibile 63% di eccellenza offensiva, firmano il successo che proietta Modena a 51 punti (18 vittorie e 6 sconfitte). Ai Playoff sarà sfida contro l'Allianz Milano, vera sorpresa stagionale, trascinata anche oggi, nel 3-1 sulla Gioiella Prisma Taranto, da Thomas Jaeschke (17 punti) e, finalmente, da Yuri Romanò (20 con 3 ace). Insieme a Vibo Valentia retrocede ovviamente anche la Consar RCM Ravenna, oggi di riposo, ma capace in stagione di non vincere nemmeno una partita e chiude con 2 punti in 24 gare. Davvero un bottino troppo magro per pensare di poter restare in un campionato così selettivo e infarcito di fenomeni.

Zaytsev picchia e chiude il secondo set: Lube avanti 2-0

La griglia Playoff

Perugia (1ª) - Cisterna (8ª)

Modena (4ª) - Milano (5ª)

Civitanova (2ª) - Monza (7ª)

Trentino (3ª) - Piacenzaz (6ª)

Highlights: Berlino-Trentino 3-2

Pallavolo Highlights: Monza-Tours 3-0 17/03/2022 A 00:04