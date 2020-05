Ivan Zaytsev lascerà Modena: probabile il ritorno in Russia ma attenzione all'opzione Piacenza

Ivan Zaytsev - Superlega 2018/2019 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Dal nostro partner OAsport.it

Ivan Zaytsev sarebbe ormai prossimo a lasciare Modena. Il post pubblicato ieri sui social dalla Presidente Catia Pedrini non lascia molto spazio all’immaginazione e l’addio allo Zar è ormai imminente. Destinazione Kuzbass Kemerovo come si dice da diverse settimane? La Russia sarebbe pronta ad accogliere il volto simbolo del volley italiano ma attenzione perché c’è anche la sirena Piacenza come riporta la Gazzetta dello Sport: la squadra allenata da Andrea Gardini avrebbe tentato di convincere il capitano della nostra Nazionale a rimanere in Italia anche se non sembra semplice visto che ballano cifre importanti (si parla di un ingaggio poco inferiore ai 600mila euro annui).

Modena ha pagato a caro prezzo la sospensione del campionato, tanti sponsor si sono chiamati fuori e l’impossibilità di affidarsi al caloroso pubblico del PalaPanini (oltre 3000 abbonati e un milione di euro di ricavi dal botteghino) rappresenta una seria mazzata per il club emiliano. Ivan Zaytsev avrebbe così pronte le valige per la Russia dove ha già giocato nel recente passato (Dinamo Mosca) prima delle avventure con Perugia e i Canarini. E se Piacenza riuscisse nel colpaccio? I Lupi hanno già sotto contratto l’oppostone tedesco Georg Grozer e il tempo per imbastire la trattativa è ridotto come sottolinea la rosea. Zaytsev potrebbe comunque andarsene via in prestito, soltanto per un anno, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi della nostra SuperLega e disputare lontano dalla Patria la stagione che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo.

