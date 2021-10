Il sabato sera ci regala due anticipi del 2° turno di Superlega e tanto spettacolo a 360°. La Gioiella Prisma Taranto espugna il Pala De Andrè con un netto 3-0 (18-25; 22-25; 19-25), regolando una Consar RCM Ravenna a cui non bastano i 17 punti di Niels Klapwijk e il gran lavoro in ricezione di Riccardo Goi. La squadra di Vincenzo Di Pinto gioca un'ottima partita, dando dimostrazione di coralità e chiarezza, in termini di idee pallavolistiche; l'allenatore pugliese si conferma uno dei migliori del lotto, riuscendo a far overperformare quasi tutti i giocatori che finiscono sotto la sua guida tecnica. 2° k.o. consecutivo, invece, per la Ravenna di Leondino Giombini, squadra che deve ancora trovare il giusto assetto e che proverà a rifarsi nel prossimo week-end, sul campo della Kioene Padova. La formazione di Jacopo Cuttini vorrà però dare continuità al successo ottenuto stasera. Nell'1-3 (22-25; 22-25; 25-19; 22-25) con cui Padova è uscita dal Palasport di Cisterna di Latina, c'è tutto il collettivo Kioene, capace di impensierire la Lube nell'esordio in questa Superlega la scorsa domenica.

João Rafael, nuovo innesto di Taranto e schiacciatore brasiliano con tanta esperienza, il quale risponde col 70% di positività, vanificando così tanti dei turni in battuta (che comunque generano 2 soli ace per i padroni di casa su 60 tentativi e a fronte di 13 errori). A sparigliare le carte in tavola ci pensa però il muro tarantino, che sia individuale o a tre: 10 muri-punto, contro l'unico di Ravenna, messo a segno da Nicola Candeli. Al resto ci pensano i 14 punti di Luigi Randazzo. Lo schiacciatore azzurro - bronzo alla World League 2014 di Firenze - converte il 52% dei palloni che Marco Falaschi gli affida, risultando uno dei migliori marcatori in una pratica che Taranto archivia in soli 97'. Padova soffre invece molto in ricezione nel successo 3-1 contro Cisterna di Latina, trovando solo il 47% di positività, ma compensando bene dai 9 metri (26 errori, tanti, ma anche 8 ace) e nel fondamentale a rete (9 muri-punto). Eric Loeppky è il miglior realizzatore della Kioene, con 17 punti, seguito a ruota dai 14 di Mattia Bottolo (50% in attacco, su 28 palloni giocati e a fronte di 1 solo errore). Alla squadra di coach Soli non bastano così i 22 punti (col 54%) dello schiacciatore canadese Stephen Maar. Tommaso Rinaldi, giovane stella azzurra e uno dei prospetti più interessanti di questa Superlega, si ferma invece a 7 punti, col 31% in attacco e anche 4 muri incassati (su 22 tentativi).

