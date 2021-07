l'Italia perde Simone Giannelli per infortunio muscolare. Il palleggiatore azzurro ha infatti patito un risentimento al quadricipite femorale destro, durante il Riccardo Sbertoli è pronto a dirigere l'orchestra in una partita molto importante e contro un'avversaria così temibile. Un brutto colpo, di quelli che non ci volevano. A poche ore dalla sfida con la Polonia, 2° turno del Gruppo A dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,per infortunio muscolare. Il palleggiatore azzurro ha infatti patito un, durante il 3° set della grande rimonta contro il Canada , e sarà così tenuto precauzionalmente a riposo dallo staff sanitario italiano. Una perdita importante per gli Azzurri, maè pronto a dirigere l'orchestra in una partita molto importante e contro un'avversaria così temibile.

A soli 23 anni, Sbertoli vanta già un'esperienza incredibile (7 stagioni e 170 incontri in A1) e si è recentemente laureato campione della Challenge Cup con la sua Powervolley Milano - doppio 3-2 nella finale contro lo Ziraat Bankasi -, prima di passare proprio tra le fila dell'Itas Trentino, ex squadra di Giannelli. Quest'ultimo ha infatti lasciato i colori bianconeri per diventare il palleggiatore titolare della Sir Safety Conad Perugia, dove troverà Leon, avversario odierno degli Azzurri, come compagno di squadra. Le condizioni fisiche di Giannelli saranno rivalutate nei prossimi giorni, per verificare l'impiego del giocatore negli impegni che attendono ancora la Nazionale, come riportato dal comunicato rilasciato dalla Federvolley.

