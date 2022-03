E quattro! Nell'ultima giornata dei Giochi Paralimpici di Pechino 2022 arriva la quarta medaglia per Giacomo Bertagnolli. La punta di diamante della delegazione azzurra a questa manifestazione vince l'oro paralimpico nello slalom categoria vision impaired, riservata quindi ad atleti ciechi e ipovedendi, confermando quindi l'oro di Pyeongchang conquistato quattro anni fa.

Gara con due protagonisti assoluti: Jack e l'austriaco Aigner, che si confermano campioni assoluti di questa categoria. I due rifilano distacchi assurdi alla concorrenza: basti pensare che il podio è chiuso dallo slovacco Miroslav Haraus con un distacco di oltre nove secondi. Bertagnolli si porta in testa alla fine della prima manche con 6 decimi di vantaggio rispetto al rivale. Aigner però ci crede e nella seconda parte di gara rimonta, ma il sorpasso non riesce e così finisce dietro all'italiano di 28 centesimi.

Quarta medaglia per Giacomo e della sua guida Andrea Ravelli, secondo oro dopo quello ottenuto in supercombinata . Bellissima gara sua e di Aigner, una rivalità fantastica di due giovani atleti che si sono alternati sul gradino più alto del podio in tutte le cinque gare di sci alpino riservati agli atleti ciechi e ipovedenti. Per Bertagnolli arriva, equamente suddivise tra Corea e Cina, ma soprattutto si conferma il campione assoluto tra i pali stretti, dato che è imbattuto da due edizioni dei Giochi. Con Aigner nel circuito non sarà facile mantenersi ai vertici della disciplina: sarà bellissimo vedere la loro rivalità in questo nuovo quadriennio olimpico in vista di Milano-Cortina 2026.