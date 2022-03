arriva l'argento di René De Silvestro, sempre in gigante categoria sitting. Giornata finalmente trionfale per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022 . Dopo l'argento in gigante di Giacomo Bertagnolli nella categoria vision impaired

Grandissima gara dell'atleta paralimpico nativo di San Candido. Il classe 1996 chiude la prima manche al terzo posto dietro all'olandese Kampschreur e all'inarrivabile norvegese Pedersen. Ma nella seconda René è super e si porta in testa, mettendo grande pressione agli avversari. L'olandese spinge ma cade, regalando l'argento all'azzurro, mentre Pedersen fa un altro sport e stravince. Chiude il podio il cinese Liang.

Quarta medaglia olimpica in questi Giochi, tutte dallo sci alpino. Ma finalmente ne arriva una non di Giacomo Bertagnolli. Dopo i buoni risultati in Coppa del Mondo, René De Silvestro conquista la prima medaglia di peso nella carriera, ma soprattutto lo ripaga dopo la beffa in superg dove ha finito quarto e quindi fuori dal podio. Ora manca solo una gara per lo sci alpino a questi Giochi Paralimpici: lo slalom speciale.

