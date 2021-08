Carlotta Gilli si prende infatti un meritatissimo argento nei 100 dorso S13, chiudendo alle spalle unicamente della statunitense Gia Pergolini. La nuotatrice a stelle e strisce è incredibile, stampando il nuovo record del mondo di specialità in 1:04.64 e dominando la finale, ma Carlotta è subito dietro (1:06.10) e si conferma poliedrica come poche altre atlete a questa Paralimpiade. Non era la sua specialità preferita, ma è stata comunque capace di centrare la seconda medaglia personale a Tokyo, dopo Altra medaglia nel Day-2 del nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.si prende infatti un meritatissimo argento nei 100 dorso S13, chiudendo alle spalle unicamente della statunitense. La nuotatrice a stelle e strisce è incredibile, stampando ile dominando la finale, ma Carlotta è subito dietro (1:06.10) e si conferma poliedrica come poche altre atlete a questa Paralimpiade. Non era la sua specialità preferita, ma è stata comunque capace di centrare la seconda medaglia personale a Tokyo, dopo l'oro di ieri nei 100 delfino S13

"La premiazione di ieri è stata importante. Quando mi hanno detto che mi avrebbe premiata Valentina Vezzali ero davvero contenta: rappresenta lo sport italiano e si è ricordata delle emozioni che avrà vissuto anche lei nelle sue vittorie olimpiche. Sono molto contenta di questo argento, anche se parlerò col mio allenatore per vedere cosa mettere a posto rispetto al tempo fatto. Sono però felice. Abbiamo deciso di fare tutte le gare che ci sono per la mia categoria, compresi i 100 rana che sono un po' il mio punto debole, centrati all'ultima finestra utile negli assoluti italiani. In questa gara potrò godermi di più il momento, rispetto alle mie gare principali. Oggi ero molto più tranquilla di ieri, ma già ieri pomeriggio era andata meglio. Sto prendendo consapevolezza di dove sono e del percorso fatto per arrivare fino qua. Un oro l'ho già portato a casa e ho portato tutta l'Italia sul gradino più alto del podio, quindi tutto il resto verrà da sé". Così la nuotatrice azzurra ai microfoni RAI.

Carlotta Gilli e Alessia Berra cantano l'inno sul gradino più alto del podio, Paralimpiadi Tokyo 2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

