Antonio Fantin. L'azzurro apre le finali del nuoto nel Day-8 con una medaglia d'oro meravigliosa, frutto di una veemente rimonta nella seconda vasca dei 100 stile libero classe S6 maschili. Il tempo di 1:03.71 rappresenta il nuovo record del mondo per la distanza. Secondo Nelson Crispin Corzo (Colombia) col crono di 1:04.82, a completare il podio Tallison Henrique Glock (Brasile), il quale è bronzo in 1:05.45. Per Fantin un'altra medaglia in questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, dopo l'argento nella staffetta 4x50 stile libero mista . Per l'Italia è la 47ª medaglia paralimpica: sempre più nel mirino le 58 ottenute a Seul 1988, mentre rimane irraggiungibile il record all-time (80) di Roma 1960.

"Un sogno che diventa realtà, il sogno che ho coltivato per tanti anni. Grazie a una grandissima squadra, al mio allenatore, alla mia famiglia. Una medaglia che va a mamma Sandra che, quando l'Antonio piccolo non voleva andare in piscina, lo portava comunque". Queste le prime dichiarazioni di Antonio ai microfoni di Arianna Secondini, inviata di RaiSport. Dopo aver ricevuto l'oro direttamente da Luca Pancalli, presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nella cerimonia di premiazione Fantin si concede nuovamente in zona mista: "Grazie a tutti, so che da Bibione mi staranno seguendo ed è un orgoglio: è una grande città perché fatta di enormi persone. Poter festeggiare insieme è stupendo, Bibione è sempre stata con me, fin da bambino e nei momenti più difficili. Un grande orgoglio essere bibionese, veneto e italiano! Sono veramente contento, è un sogno che si realizza ma dietro c'è tanto lavoro. Poterlo finalizzare qui, nell'evento più importante cui un atleta possa ambire, è la cosa più bella e sono senza parole. Questa medaglia è anche di chi lavora dietro le quinte e ci permette di essere sempre al massimo, di avere grandi prestazioni e di poter gioire. Un grande lavoro di squadra, che parte da Matteo Poli, il mio allenatore e arriva a tutte le persone della piscina di Lignano Sabbiadoro. In questo momento sono la persona più felice del mondo. Cerco sempre di lavorare e di pensare che non si è mai arrivati, neppure nel momento più importante come potrebbe essere oggi. Bisogna sempre porsi nuovi obiettivi e avere voglia, fame di poter raggiungere tanti altri obiettivi sognando in grande. Siamo veramente un grande e bellissimo gruppo, anche e soprattutto fuori dalla vasca".

