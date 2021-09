Archiviato un day 9 pieno di soddisfazioni per i nostri colori, sublimato peraltro dall' oro azzurro nella prova in linea H1-5 a squadre di Paraciclismo, l'Italia cerca nuovi podi anche nel corso della decima giornata di gare. Non mancano ovviamente speranze di medaglia, col. Dalla vasca dell'Aquatics Centre,e compagni proveranno a rendere dolcissima anche l'ultima apparizione del nuoto a questa Paralimpiade, volendo migliorare un medagliere che attualmente conta ben 34 medaglie provenienti dall'acqua.

Alletutti sintonizzati su Rai2 per seguire la finale del getto del peso F12 femminile, conimpegnata per confermarsi campionessa paralimpica e sbloccare così l'Italia dell'atletica anche al metallo più pregiato, dopo il grande argento di Martina Caironi nel salto in lungo T63. Il 2° posto della campionessa di Alzano Lombardo è coinciso con laa questi Giochi. Eguagliato così il medagliere di Seul 1988 - attualmente con 3 ori in meno - che, fino a oggi, rappresentava ilper una spedizione italiana a Cinque Cerchi. Le 80 medaglie di Roma 1960 restano irraggiungibili, ma rispetto alle 39 di Rio De Janeiro 2016 è un passo in avanti enorme per tutto il movimento paralimpico italiano.