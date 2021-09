Monica Boggioni si prende il bronzo, superando al fotofinish proprio l'altra azzurra in gara, Giulia Ghiretti, e chiudendo alle spalle dell'inarrivabile coppia cinese. Lu Dong stravince in 3:20.53, aprendo nuovi dibattiti sui criteri di classificazione delle varie atlete, mentre la connazionale Cheng è argento col crono di 3:20.80, sfiorando l'oro con una veemente rimonta. Per Monica 3:39.50, un secondo e 33 centesimi meglio del tempo fatto registrare da Giulia. Si tratta della medaglia numero 38 per l'onda azzurra nella vasca dell'Aquatics Centre di Tokyo: un numero impressionante, dopo i 50 metalli pregiati che avevano consentito all'Italia di vincere il Mondiale londinese del 2019. Secondo bronzo di giornata per i nostri colori, dopo quello centrato da Che arrivo nei 200 misti classe SM5 femminili.si prende il, superando al fotofinish proprio l'altra azzurra in gara,, e chiudendo alle spalle dell'inarrivabile coppia cinese. Lu Dong stravince in 3:20.53, aprendo nuovi dibattiti sui criteri di classificazione delle varie atlete, mentre la connazionale Cheng è argento col crono di 3:20.80, sfiorando l'oro con una veemente rimonta., un secondo e 33 centesimi meglio del tempo fatto registrare da Giulia. Si tratta dellaper l'onda azzurra nella vasca dell'Aquatics Centre di Tokyo: un numero impressionante, dopo i 50 metalli pregiati che avevano consentito all'Italia di vincere il Mondiale londinese del 2019. Secondo bronzo di giornata per i nostri colori, dopo quello centrato da Giulia Terzi nei 50 farfalla S7

Monica Boggioni è davvero felice del risultato e lo conferma ai microfoni di RaiSport: "Sono molto, molto contenta per questa gara, anche se il tempo non mi soddisfa fino in fondo perché pensavo di fare un po' meno. Sono tanti giorni che siamo fuori casa, è il decimo giorno di gara e la fatica si è fatta sentire. Sono contenta perché a inizio anno ho litigato tanto con questa gara, specie a livello mentale e non pensavo neppure di essere capace a finire questa gara qui a Tokyo. Ho lavorato molto con una mental coach, Caterina, e sono davvero felice di ciò che ho fatto". Queste invece le parole di Giulia, un po' delusa per il 4° posto finale: "La gara, quando si arriva dietro, fa sempre male, chiunque sia davanti, anche se è Monica. Nel misto il mio problema è sempre lo stile libero alla fine, mi vedo sempre tutti passare affianco, ma ci proverò a migliorarlo. Un'esperienza bellissima e sono molto contenta delle gare che ho fatto, ma anche del percorso fatto, dopo aver cambiato allenatore e preparatore. Un percorso chiuso nel migliore dei modi".

