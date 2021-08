Francesco Bocciardo! Ancora medaglia d'oro! Grandissima prova del nuotatore italiano, il quale centra una meravigliosa doppietta dopo rimonta veemente nei secondi 50 metri, regolando il terzetto cinese - favorito alla vigilia - e costringendo all'argento il cinese Lichao Wang e al bronzo il brasiliano Daniel de Faria Dias. Bocciardo chiude in 1:09.56, un tempo impressionante considerando che lui non è un velocista puro, bensì un duecentista ormai affermato. Ancora! Ancora medaglia d'oro! Grandissima prova del nuotatore italiano, il quale centra una meravigliosa doppietta dopo l'oro nei 200 stile libero classe S5 . Unanei secondi 50 metri, regolando il terzetto cinese - favorito alla vigilia - e costringendo all'argento il cinese Lichao Wang e al bronzo il brasiliano Daniel de Faria Dias. Bocciardo chiude in, un tempo impressionante considerando che lui non è un velocista puro, bensì un duecentista ormai affermato.

"Ce l'abbiamo fatta! Oggi non ci speravo, era ancora più difficile rispetto ai 200 perché dovevo sfruttare le mie caratteristiche: passare forte e chiudere ancora più forte non essendo io un velocista puro. Non ci credevo, ma il mio allenatore continuava a dirmi di provarci. Gli ultimi 20 metri sono stati decisivi, quando loro sono crollati io sono andato a cannone. Se questo è un sogno, non svegliatemi per favore!". Questo il suo commento ai microfoni RAI.

