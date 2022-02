WADA (World Anti-Doping Agency) Witold Banka ha criticato la decisione del TAS di Il Presidente della(World Anti-Doping Agency)ha criticato la decisione del TAS di revocare la sospensione della pattinatrice russa Kamila Valieva, dopo l'emergere della notizia di un test positivo alla trimetazidina dello scorso dicembre. La superstar 15enne ha potuto comunque trascinare la propria nazionale all'oro nel team event e, dopo l'affiorare della notizia, competere nel corto dell'individuale femminile . Banka ha battezzato le decisioni di Rusada (Russian Anti-Doping Agency) e TAS come "controverse", ai microfoni dei media polacchi.

Ad

Pechino 2022 Pechino 2022 : Highlights of the Short Program Women (top 3) 19 ORE FA

"Siamo delusi dal TAS"

Siamo delusi dal modo in cui il Tribunale Arbitrale ha affrontato questa sentenza. Non so perché il Tas abbia scelto di non fare affidamento sul Codice mondiale antidoping. Questa è una decisione molto controversa, perché il codice non prevede eccezioni speciali alla cosiddetta sospensione temporanea in caso di minori". Ha esordito Banka. “Di solito, le agenzie nazionali antidoping contrassegnano campioni importanti come priorità, e quindi non ci sono problemi con un risultato rapido o possibili ritardi. Rusada non lo ha fatto. Quindi, il laboratorio svedese non sapeva che un determinato campione doveva essere testato molto rapidamente. Questo è un errore della Rusada”

Valieva tenta il triplo axel prima della gara e sbaglia

"Chi dopa i minori deve essere punito"

Il numero 1 dell'agenzia mondiale antidoping ha poi specificato: Il doping sui minori è un reato nello sport. Chi lo fa dovrebbe finire in carcere. Il loro posto è lì. In molti paesi esistono normative, ad esempio in Polonia, dove tali atti sono punibili con la reclusione fino a tre anni. E penso che dovrebbero essere puniti in questo modo. È ancora un grosso problema di cultura negli sport russi. Ci sono ancora allenatori, medici e attivisti che dopano i minori". Il caso di Valieva dunque, si scontrerà con nuovi sviluppi a breve: “Ora ci aspettiamo da loro un’indagine molto approfondita su questa questione. Allo stesso tempo, la Wada condurrà le proprie indagini”.

"Valieva? Dobbiamo essere garantisti e non forcaioli"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Trusova s'inguaia da sola: errori in axel e flip 19 ORE FA