La russa, però, dovrà fare i conti con le due connazionali Shcherbakova e Trusova (quest'ultima si è complicata molto la vita) e con la giapponese Sakamoto, tutte vicinissime.

Valieva incanta dopo le polemiche e scoppia in lacrime

Valieva scende sul ghiaccio dopo un'interminabile attesa: è una gara lunghissima e i gruppi sono addirittura cinque. Lei è nell'ultimo e già nel riscaldamento prima dell'inizio aveva avuto delle difficoltà col triplo axel.

Anche in gara non brilla come suo solito. E infatti il triplo axel (l'elemento con difficoltà più alta eseguibile, perché le donne possono eseguire quadrupli solo nel long prohgram) le crea ancora difficoltà, solo che stavolta anziché cadere si salva con uno step out che le porta via punti. Nonostante ciò va comunque in testa con 82.16, punteggio ben più basso rispetto al suo potenziale, ed è vicinissima alle inseguitrici.

