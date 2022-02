Si apre un altro capitolo nella telenovela che ha colpito la star del pattinaggio di figura Kamila Valieva . Dopo aver trascinato all'oro la Russia nel team event , uno scandalo di doping ha travolto la 15enne, che aveva fallito un test antidoping il 25 dicembre ai campionati nazionali. Il TAS ne ha revocato la sospensione , ma la risposta del CIO non ha tardato ad arrivare. Per Valieva, che potrà partecipare al singolo femminile dal 15 febbraio, nessuna medal o flower ceremony per lei.

Il comunicato del CIO

Il CIO deve seguire la legge e dovrà quindi consentirle di partecipare alla competizione di pattinaggio singolo femminile martedì 15 febbraio 2022 e, se qualificata, il 17 febbraio 2022.

Il TAS ha chiaramente affermato che la decisione presa oggi dalla divisione ad-hoc non è una decisione sulla violazione o meno delle regole antidoping della sig.ra Valieva. Si è limitato alla sola questione se la sig.ra Valieva potesse essere provvisoriamente sospesa dalla competizione olimpica a seguito di un campione A positivo prelevato il 25 dicembre 2021.

La gestione del caso dopo questo campione A positivo non si è ancora conclusa. Solo dopo che è stato seguito il giusto processo è possibile stabilire se la sig.ra Valieva abbia violato il codice mondiale antidoping (WADC).

Questa situazione inconcludente ha portato il CIO alle seguenti decisioni, dopo aver avuto consultazioni iniziali con i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) interessati: nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti gli atleti e dei Comitati interessati, non sarebbe opportuno tenere la premiazione dell'evento a squadre di pattinaggio artistico durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 in quanto includerebbe un'atleta che da un lato ha un positivo Campione A, ma la cui violazione delle regole antidoping non è stata invece accertata.

Se la sig.ra Valieva dovesse finire tra le prime tre concorrenti nella competizione di pattinaggio singolo femminile, nessuna cerimonia di fiori e nessuna cerimonia di premiazione avranno luogo durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il CIO chiede all'International Skating Union (ISU), per ragioni di equità, di consentire a un 25° concorrente di partecipare alla parte di pattinaggio libero della competizione il 17 febbraio, nel caso in cui la sig.ra Valieva si classifichi tra i primi 24 del programma corto su 15 febbraio.

Il CIO, in consultazione con gli atleti e i CNO interessati, organizzerà cerimonie dignitose per le medaglie una volta concluso il caso della sig.ra Valieva.

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

