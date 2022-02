Kamila Valieva, rischia di essere ricordata più che per le prodezze e le sue spettacolari evoluzioni sui pattini per La prima Olimpiade della 15enne ragazza prodigio del pattinaggio di figura russo,, rischia di essere ricordata più che per le prodezze e le sue spettacolari evoluzioni sui pattini per un test antidoping fallito

Dopo giornate di rumors ed indiscrezioni, l’International Testing Agency (Ias) ha confermato la positività della giovane russa, sospendendo l’assegnazione delle medaglie del team event vinto dal Comitato Olimpico Russo davanti a Stati Uniti e Giappone. Valieva è risultata positiva alla trimetazidina, durante i campionati nazionali a San Pietroburgo, un farmaco normalmente utilizzato nel trattamento dell'angina pectoris (mancanza di ossigeno nel cuore), e che è già stata al centro di casi di doping in passato. L'agente metabolico vietato dall'agenzia mondiale antidoping getta ancora una volta discredito sullo sport russo squalificato fino al 16 dicembre del 2022 per violazioni al codice antidoping, con gli atleti costretti a rinunciare alla bandiera e gareggiare per il Comitato Olimpico Russo (Roc) anche in questi Giochi Olimpici invernali (era accaduta la medesima cosa anche sei mesi fa a Tokyo 2020). Ma cos'è la Trimetazidina? Andiamo a scoprirne di più...

Trimetazidina, cosa c’è da sapere

Commercializzata con il nome Vastarel, la trimetazidina è un farmaco stimolante utilizzato per il trattamento dell'angina pectoris e per la sua azione anti-ischemica. La sua azione si sviluppa a livello cardiaco, migliorando l’utilizzo di glucosio miocardico attraverso l'inibizione del metabolismo degli acidi grassi. Grazie a queste caratteristiche migliora anche la funzione del ventricolo sinistro in pazienti diabetici che soffrono di insufficienza cardiaca. Oltre che in ambito cardiologico, questo farmaco viene utilizzato anche in otorinolaringoiatria per migliora le prove vestibolari, e guadagnare decibel, e in oftalmologia (il ramo medico che studia l’occhio e i suoi annessi) nelle occlusioni vascolari corioretiniche, migliorarando l'attività funzionale della retina.

Sostanza dopante da 8 anni

contaminazione alimentare o ipotizzare un’assunzione accidentale, in quanto il principio attivo è contenuto solo nel farmaco. Ma quali atleti sono stati sospesi nel recente passato per la positività a questo farmaco? Il caso più eclatante è quello del nuotatore cinese Inserito nella categoria S4 della lista dei farmaci vietati dalla WADA, la Trimetazidina fa parte delle sostanze dopanti da almeno 8 anni. Aumentando il flusso coronarico, migliora la resistenza alla fatica ed essendo una molecola ‘non specifica’, non è possibile assumerla in una, in quanto il principio attivo è contenuto solo nel farmaco. Ma quali atleti sono stati sospesi nel recente passato per la positività a questo farmaco? Il caso più eclatante è quello del nuotatore cinese Sun Yang , che rimediò uno stop di tre mesi, mentre sempre in ambito russo la bobbista Sergeeva, fu punita con una sospensione di 8 mesi.

Come valuterà la WADA il caso Valieva? Credit Foto Getty Images

Andò molto peggio nel 2019 al lottatore francese, Zelimkhan Khadjev, positivo al Vasterel dopo i mondiali: che incappò in una squalifica di 4 anni (massimo della pena) alla vigilia dei Giochi di Tokyo. L’atleta transalpino aveva provato a giustificarsi in maniera non proprio credibile dicendo di aver comprato una confezione di Vastarel per curare dei dolori a una gamba, i giudici del Tas di Losanna però non hanno creduto alla sua versione poiché il farmaco è venduto solo presentando una ricetta ripetibile che vale sei mesi e cura esclusivamente patologie cardiache importanti.

