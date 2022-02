Kamila Valieva, Succede l'incredibile nel programma lungo della gara femminile di pattinaggio artistico. la favorita della vigilia , sbaglia tutto quello che potrebbe sbagliare e slitta giù dal podio, nonostante fosse in testa dopo il programma corto. Tropppo alte le tensioni dei giorni scorsi per una ragazza di soli 15 anni.

La campionessa olimpica è quindi Anna Shcherbakova, davanti ad Alexandra Trusova e a un'incredibile Kaori Sakamoto.

Valieva, pianto irrefrenabile dopo l'esercizio che le costa il podio

La gara

La gara fatica a entrare nel vivo. Per lungo tempo resta in testa Ekaterina Kurakova: la polacca, reduce da un corto deludente che le era valso la qualificazione per il rotto della cuffia (24ª su 25 ammesse), pattina un lungo di pregio e commovente e risale quindi fino alla 12ª posizione. Con Anastasiia Gubanova si sale ulteriormente di livello, ma bisogna aspettare le ultime sei a pattinare, ossia le prime sei della classifica dopo lo short program, per vedere programmi completi, di livello tecnico alto e con consistenti componenti artistiche.

E nelle battaglie di tripli axel e quadrupli salchow, chi la spunta non è Valieva. Alla vigilia si sapeva che erano in quattro per tre posti sul podio: Valieva, Schcherbakova, Sakamoto e Trusova (quest'ultima autrice di un corto molto sotto tono). Nessuno però pensava che a poter prendere la medaglia di legno fosse proprio Valieva.

La prima del quartetto è Alexandra Trusova, con un pacchetto tecnico di base altissimo. I movimenti sono meno armonici e puliti di altre ragazze, ma cinque quadrupli portati a termine e buona qualità nelle trottole le valgono il miglior punteggio del libero e con 251.73 vola in testa sulle note di Crudelia.

Kaori Sakamoto non può fare altro che difendersi: nel suo bagaglio tecnico non ha né il triplo axel, né quadrupli, ma sfodera le sue armi migliori ed esegue un programma lungo perfetto con soli tripli e componenti artistiche alte. Inevitabilmente si piazza alle spalle di Trusova con 233.13.

Shcherbakova non sbaglia nulla, l'oro è suo

È quindi la volta di Anna Shcherbakova, che alle doti tecniche di Trusova (qualcosa meno) aggiunge il flow e l'armonia di Sakamoto: anche lei esegue un programma perfetto, con due quadrupli di cui uno in combinazione. Era già davanti alla connazionale e benché il suo sia il secondo punteggio nel libero, è comunque in testa con 255.95.

È dunque tutto sulle spalle della 15enne Kamila Valieva, che scende sul ghiaccio tesa e apre male il suo Bolero: triplo axel con step out, come già nel corto, e da lì è tutto in salita. Due cadute, una combinazione bruciata, di nuovo step out sul quadruplo toeloop. Insomma, un disastro. Chiude di nuovo in lacrime perché sa di non aver vinto. Il suo libero, però, è addirittura il quinto come punteggio e lei finisce quarta , alle spalle di Sakamoto, con un totale di 224.09, ben lontana dall'oro e dalle sue prestazioni migliori.

La premiazione

Prima della premiazione c'è un piccolo parapiglia. Shcherbakova piange perché ha vinto, Sakamoto piange perché è sul podio, Valieva piange per il sogno sfumato, ma piange anche Trusova, per empatia con la connazionale più piccola. Si viene infatti a sapere che Trusova inizialmente non voleva salire sul podio per solidarietà con Valieva e per protesta contro tutte le ingiustizie che ha dovuto subire la ragazza, oltre alla tensione calata sulla quadra; poi finalmente la convincono ad andare a prendersi un argento più che meritato.

