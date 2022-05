Irma Testa è in finale ai Mondiali 2022 di boxe femminile in corso di svolgimento a Istanbul. In semifinale l'azzurra ha letteralmente surclassato l'indiana Manisha imponendosi con verdetto unanime (5-0: un 30-26, due 30-27, due 29-28) al termine di un incontro in cui ha giganteggiato in lungo e in largo. La nostra portacolori tornerà così sul ring della metropoli anatolica tra un paio di giorni, venerdì 20 maggio , con l'obiettivo di conquistare la medaglia d'oro nella categoria fino a 57 kg.

Schiacciante la superiorità dell'azzurra in semifinale

La 24enne campana, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dimostrato tutta la propria superiorità tecnica e agonistica nei confronti dell'asiatica: guardia eccellente, ottima velocità di gambe, doti rimarchevoli nelle schivate e precisione dei colpi. Nei primi due round abbiamo assistito a una delle migliori prestazioni da parte di Irma Testa, che ha piegato in maniera autoritaria le velleità della propria avversaria e ha ampiamente meritato il passaggio del turno.

Il nostro peso piuma, che ha trionfato agli Europei 2019, si era già assicurata il bronzo e oggi ha migliorato il colore minimo della sua prima medaglia in carriera ai Mondiali: qualunque sarà l'esito dell'incontro di venerdì 20 maggio, potrà dire di essere salita sul podio in tutte le competizioni internazionali di riferimento, prima pugile italiana a riuscire in questa impresa (era un dato già assodato dopo l'approdo in semifinale, ma è giusto evidenziarlo nuovamente).

IRMA TESTA: "PROSSIMO OBIETTIVO? CAMBIARE IL COLORE DELLA MEDAGLIA"

