C'era il tanto atteso ritorno di Sexton in Nazionale, dopo il suo infortunio nella gara iniziale contro il Galles, e l'Irlanda torna a girare come dovrebbe. Se il rientro del numero 10 è fondamentale per l'equilibrio del gioco, il mediano del Leinster è un po' impreciso ad inizio gara con un errore al calcio e una mancata trasformazione. Poco male, riesce a tenere il passo con van der Walt fino alla prima meta di giornata di Earls. Nella ripresa, invece, non è più un gioco a scacchi, con una doppia fiammata dell'Irlanda che riesce a scappare. Non serve a nulla la meta di van der Merwe perché l'Irlanda va, con il neo entrato Bryne che chiude la pratica. Gli Shamrocks sono terzi e dove dovrebbere essere nelle gerarchie europee (resta infatti un importante gap tra la Nazionale di Farrell e l'Inghilterra), mentre la Scozia chiude al 4° posto con qualche problema in più nella costruzione del gioco.