Non uno, ma ben tre passi indietro rispetto alla partita giocata contro la Scozia di due settimane fa. L'Italia di Franco Smith, questa volta, perde troppo speso la touche e non è così incisiva in mischia. Soprattutto contro una Francia senza esperienza, con Galthié che schiera una squadra praticamente inedita visto la presenza in mediana della coppia Jalibert-Serin. I transalpini hanno tante difficoltà nel costruire delle trame offensive sensate, ricorrendo spesso e volentieri ai calci nella metà campo avversaria per mettere pressione all'Italia e allontanare la pressione nella propria zona dei 22. Ecco che gli azzurri avevano capito come dar fastidio, trovando la meta con Canna, ma poi si sciolgono come neve al sole nel secondo tempo. In più ci si mette il giallo di Trulla che lascia la squadra di Smith in 14. Da lì è un gioco al massacro con 4 mete dei francesi nel giro di 20 minuti. Non può esultare comunque la Francia che sì va in finale, ma contro l'Inghilterra sarà tutta un'altra e storia e deve ancora crescere (dal punto di vista collettivo). Non può festeggiare, ovviamente, l'Italia che si ritrova improvvisamente svuotata allo Stade de France. Anche contro la Scozia era arrivata una sconfitta, ma si era almeno giocato una buona partita.

Cronaca

La Francia porta subito a casa del macinato con il calcio di Jalibert, ma la struttura di Galthié mostra ancora delle difficoltà nel creare occasioni, così come capitato contro la Scozia nell'ultima giornata. Il ct francese vuole 'regalare' esperienza a tutti, ma così facendo l'Italia resta in partita e, anzi, comincia a fare pressione a ridosso della linea dei 22 transalpina. Al 26' ecco che arriva la meta di Carlo Canna, che se ne va in solitaria dopo l'ottimo servizio di Garbisi. Lo stesso Garbisi non riesce però a trasformare, con gli azzurri avanti 5-3. La Francia risponde subito presente con la meta di Danty che è un carrarmato nel respingere Trulla e Garbisi in uscita da una mischia a 5 metri. Jalibert trasforma, mentre l'Italia manca l'ultima occasione per andare in meta con un in avanti di Minozzi.

Anche in avvio di secondo tempo la Francia è macchinosa, ma l'Italia non ne approfitta. Anzi, gli azzurri restano in 14 per l'ammonizione di Trulla per un in avanti volontario. La Francia trova subito la meta con Villiere che aziona la sesta, dopo un recupero dell'ovale sulla touche dell'Italia. Arrivano anche la mete di Serin e Thomas, con la Francia che riesce così anche a conquistare il punto di bonus offensivo. L'Italia va giù a picco e nel finale arriva anche la quinta meta che porta la firma di uno dei migliori in campo: Macalou.

La statistica

0,73 - Anche oggi è arrivata una meta da parte di Teddy Thomas. Fanno 11 in 15 partite casalinghe per l'ala del Racing, che ha ora la seconda migliora media di sempre nella Nazionale francese in gare casalinghe (0,73 a partita). In testa c'è solo Christian Darrouy che giocò tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60: 0,79 di mete a partita per lui (15 su 19).

Tabellino

Francia-Italia 36-5

FRANCIA: 15 Brice DULIN, 14 Teddy THOMAS, 13 Jean-Pascal BARRAQUE, 12 Jonathan DANTY, 11 Gabin VILLIERE, 10 Matthieu JALIBERT, 9 Baptiste SERIN, 8 Anthony JELONCH, 7 Sekou MACALOU, 6 Cameron WOKI, 5 Baptiste PESENTI, 4 Killian GERACI, 3 Dorian ALDEGHERI, 2 Peato MAUVAKA, 1 Rodrigue NETI. A disposizione: 16 Teddy BAUBIGNY, 17 Hassane KOLIGNAR, 18 Uini ATONIO, 19 Cyril CAZEAUX, 20 Swan REBBADJ, 21 Baptiste COUILLOUD, 22 Louis CARBONEL, 23 Yoram MOEFANA. Ct: Fabien Galthié

ITALIA: 15 Matteo MINOZZI, 14 Jacopo TRULLA, 13 Marco ZANON, 12 Carlo CANNA, 11 Luca SPERANDIO, 10 Paolo GARBISI, 9 Marcello VIOLI, 8 Braam STEYN, 7 Johan MEYER, 6 Maxime MBANDÀ, 5 Niccolò CANNONE, 4 Marco LAZZARONI, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Leonardo GHIRALDINI, 17 Simone FERRARI, 18 Pietro CECCARELLI, 19 Cristian STOIAN, 20 Michele LAMARO, 21 Stephen VARNEY, 22 Tommaso ALLAN, 23 Federico MORI. Ct: Franco Smith

I punti: 3' calcio Jalibert (F); 26' meta Canna (I); 36' meta Danty (F), tr Jalibert (F), 55' meta Villiere (F), tr Jalibert (F), 61' meta Serin (F), tr Jalibert (F), 63' meta T.Thomas (F), 80+1 meta Macalou (F), tr Carbonel (F)

Arbitro: Nigel Owens (Galles)

Ammoniti: 53' Trulla (I)

I segreti della mischia, tra tecnica e potenza

