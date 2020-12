Si sono appena conclusi a Parigi i sorteggi per la Coppa del Mondo di rugby che si disputerà proprio in Francia nel 2023. Un sorteggio arrivato in un momento particolare, dopo un anno difficile a causa del Covid-19 e che ha obbligato gli organizzatori a definire le fasce di merito in base ai risultati alla fine del 2019, con il ranking mondiale diverso da quello di oggi. Così, per esempio, il Galles che nel 2020 ha visto una forte involuzione era ancora nella prima fascia di merito, mentre la Francia, che ha chiuso al secondo posto sia il Sei Nazioni sia l’Autumn Nations Cup, era nel secondo gruppo. A quasi tre anni dall’appuntamento iridato le cose potranno cambiare molto, con i favoriti di oggi che potrebbero entrare in crisi e possibili outsider nel 2020 che si trasformeranno in favoriti nel 2023. Vediamo, dunque, come è andata, quali sono gli accoppiamenti e contro chi giocherà l’Italia. Ricordando, però, che a oggi sono solo 12 le Nazioni già qualificate e che per gli altri otto nomi dovremo aspettare i tornei di qualificazione regionali.