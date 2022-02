Italia-Inghilterra. Certo, non c'erano velleità di vittoria, ma si sperava di rivedere i miglioramenti che si erano palesati nella prima mezz'ora Inghilterra che ha dominato dal primo minuto e che, per poco, non raggiungeva il bonus offensivo già nel primo tempo. Abbiamo retto dal punto di vista fisico, ma i padroni di casa sono stati troppo fallosi. E la squadra di Jones ha sfruttato sia l'indisciplina azzurra che i tanti errori che l'Italia ha disseminato un po' qui un po' là. Tra touche sbagliate o errori di passaggio, la mano sembrava tremasse. Insomma, dominio dell'Inghilterra che dalla quarta meta in poi è andata in controllo senza strafare. Molti passi indietro, con gli azzurri che non sono riusciti ad avere lo stesso brio degli azzurrini che invece avevano battuto i pari età nella seconda giornata del Sei Nazioni U20 ( Eravamo molto ansiosi per questo. Certo, non c'erano velleità di vittoria, ma si sperava di rivedere i miglioramenti che si erano palesati nella prima mezz'ora contro la Francia alla prima giornata . Niente da fare, con l'che ha dominato dal primo minuto e che, per poco, non raggiungeva il bonus offensivo già nel primo tempo. Abbiamo retto dal punto di vista fisico, ma i padroni di casa sono stati troppo fallosi. E la squadra di Jones ha sfruttato sia l'indisciplina azzurra che i tanti errori che l'Italia ha disseminato un po' qui un po' là. Tra touche sbagliate o errori di passaggio, la mano sembrava tremasse. Insomma, dominio dell'Inghilterra che dalla quarta meta in poi è andata in controllo senza strafare. Molti passi indietro, con gli azzurri che non sono riusciti ad avere lo stesso brio degli azzurrini che invece avevano battuto i pari età nella seconda giornata del Sei Nazioni U20 ( per 6-0 ).

Cronaca

Ad

L'avvio degli azzurri non è dei più confortanti con la squadra di Crowley che è troppo fallosa. Al 9' arriva anche la meta degli inglesi che rompono il ghiaccio con l'incursione di Marcus Smith che sfila dietro la difesa in un'azione dove gli azzurri hanno bucato diversi placcaggi. L'Italia prova a reagire con Garbisi, ma al 20' gli inglesi fanno bis. Lunga azione nei pressi della linea di meta e poi Jamie George riesce a schiacciare l'ovale a terra, con Smith che trasforma per il 14-0 dopo neanche 20 minuti. Viene tutto facile all'Inghilterra che alla mezz'ora trova anche la terza meta con Itoje, ma dal TMO viene segnalato un velo e si resta con lo stesso risultato. Ancora per poco perché nel finale di tempo ecco la terza meta con Jamie George che sfrutta un passaggio errato di Varney per depositare un altro ovale a bersaglio. Smith trasforma ancora e si va alla pausa col risultato di 0-21.

Six Nations U20 L'Italia fa la storia: 6-0 all'Inghilterra nel Sei Nazioni U20 IERI A 22:18

Brex in azione durante Italia-Inghilterra - Sei Nazioni 2022 Credit Foto Getty Images

Inizia il secondo tempo e l'Inghilterra parte subito alla caccia della quarta meta che vorrebbe dire bonus offensivo. Ed eccola puntale con Daly che chiude il dominio della Nazionale dei Tre Leoni, anche se Smith non trasforma. L'Italia prova a reagire e Ruzza e Lucchesi vanno molto vicini alla linea di meta, ma l'Inghilterra chiude tutto appena in tempo. Con gli ospiti che non hanno più lo stesso mordente, sono diversi i tentativi azzurri, ma manca sempre qualcosa per essere davvero pericolosi. Soprattutto in una giornata dove non si è perfetti in touche. E, sull'ennesima palla persa, l'Inghilterra trova la quinta meta di giornata con Sinckler.

Tabellino

Italia-Inghilterra 0-33

ITALIA: 15 Edoardo PADOVANI, 14 Federico MORI, 13 Juan Ignacio BREX, 12 Marco ZANON, 11 Monty IOANE, 10 Paolo GARBISI, 9 Stephen VARNEY, 8 Toa HALAFIHI, 7 Michele LAMARO, 6 Braam STEYN, 5 Federico RUZZA, 4 Niccolo CANNONE, 3 Pietro CECCARELLI, 2 Gianmarco LUCCHESI, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Hame FAIVA, 17 Cherif TRAORÈ, 18 Tiziano PASQUALI, 19 David SISI, 20 Sebastian NEGRI, 21 Giovanni PETTINELLI, 22 Alessandro FUSCO, 23 Leonardo MARIN. Ct: Kieran Crowley

INGHILTERRA: 15 Freddie STEWARD, 14 Max MALINS, 13 Joe MARCHANT, 12 Henry SLADE, 11 Jack NOWELL, 10 Marcus SMITH, 9 Harry RANDALL, 8 Alex DOMBRANDT, 7 Tom CURRY, 6 Maro ITOJE, 5 Nick ISIEKWE, 4 Charlie EWELS, 3 Will STUART, 2 Jamie GEORGE, 1 Ellis GENGE. A disposizione: 16 Luke COWAN-DICKIE, 17 Joe MARLER, 18 Kyle SINCKLER, 19 Ollie CHESSUM, 20 Sam SIMMONDS, 21 Ben YOUNGS, 22 George FORD, 23 Elliot DALY. Ct: Eddie Jones

I punti: 9' meta M.Smith (In), tr M.Smith (In), 19' meta J.George (In), tr M.Smith (In), 39' meta J.George (In), tr M.Smith (In), 44' Daly (In), 72' meta Sinckler (In), tr M.Smith (In)

Arbitro: Damon Murphy (Australia)

Ammoniti: nessuno

I segreti della mischia, tra tecnica e potenza

Sei Nazioni L'Italia dura solo un tempo: 37-10 Francia e 33° ko di fila 06/02/2022 A 17:07