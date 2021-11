Irlanda-Nuova Zelanda 29-20

Che partita a Dublino! James Lowe apre le marcature per l'Irlanda, trovando una meta al 13', trovando uno spiraglio sul lato destro della difesa neozelandese. Gli All Blacks ci mettono un po' a carburare contro un'Irlanda molto ispirata: al 32' ecco la prima meta degli ospiti con Codie Taylor, che permette ai Tuttineri di chiudere il primo tempo in vantaggio per 10-5. Al rientro in campo è monologo Irlanda: Ronan Kelleher prima, Caelan Doris poi vanno in meta, il piede di Jonathan Sexton dà il +10 (20-10). Al 60' l'invenzione di Will Jordan: auto-calcio e si concretizza la sua meta. Joey Carbery ridà il +6 all'Irlanda, Ioane va in meta ma viene annullata per in-avanti. A 10' dalla fine Barrett fa 23-20, il finale è elettrizzante: Carbery fa 26-20 con 6' sul cronometro con un calcio millimetrico, gli All Blacks provano di tutto ma non trovano la marcatura. Carbery sigla il definitivo 29-20. E' trionfo per i Verdi - il settimo di fila -, seconda sconfitta del 2021 per i Tuttineri.

Ad

Test Match Lamaro: “Dobbiamo essere duri con noi stessi” 2 ORE FA

Scozia-Sudafrica 15-30

Il Sudafrica ha ottenuto due vittorie consecutive nel suo viaggio europeo valido per la Autumn Nations Series surclassando la Scozia, battuta 30-15 a Murrayfield. Una doppietta di mete di Makazole Mapimpi ei punti al piede di Elton Jantjies, Handre Pollard e Frans Steyn hanno permesso agli Springboks di avere la meglio sugli avversari. Alla Scozia non è bastata la "doppietta" di Stuart Hogg (record di mete nella Scozia raggiunto) e il buon apporto al piede di Finn Russell.

Test Match L’Italia combatte ma si arrende all’Argentina: 37-16 a Monigo 5 ORE FA